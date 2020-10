Daniel Altmaier unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta im French Open-Achtelfinale in drei Sätzen 2:6, 5:7, 2:6. Foto: Christophe Ena/AP/dpa (Christophe Ena / dpa)

Der 22-Jährige aus Kempen musste sich dem an Nummer 17 gesetzten Spanier Pablo Carreño Busta mit 2:6, 5:7, 2:6 geschlagen geben. Damit ist in der Herren-Konkurrenz des Grand-Slam-Turniers in Paris kein deutscher Profi mehr vertreten. US-Open-Finalist Alexander Zverev war am Vortag ebenfalls im Achtelfinale am 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner gescheitert.

Altmaier-Bezwinger Pablo Carreno-Busta trifft im French Open-Viertelfinale auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa (Alessandra Tarantino / dpa)

Carreño Busta trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale nun auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Der 33 Jahre alte Serbe gewann gegen den Russen Karen Chatschanow.

© dpa-infocom, dpa:201005-99-837893/2 (dpa)