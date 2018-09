Donaubauer/Jürgens erfolgreich

Tennis-Titel für 1896-Duo

Rainer Jüttner

Schwachhausen. Mit dem 2:1-Sieg im eng umkämpften Finale gegen den TV von 1905 aus Syke hat die erste Mannschaft des Bremer TV von 1896 mit Anton Donaubauer und Philipp Jürgens die Talentino-Midcourtrunde des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen gewonnen. Die beiden Nachwuchsspieler des Bremer TV von 1896 mit Trainer Mike Cole krönten eine erfolgreiche Sommersaison aus fünf verlustpunktfreien Meisterschaftsspielen in der Vorrunde sowie zwei Auswärtssiegen beim Viertel- und Halbfinale in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck auf der heimischen Anlage des Bremer TV von 1896 an der Scharnhorststraße mit einem 6:2-, 6:3- Erfolg im abschließenden Doppel.