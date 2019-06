Rasen-Turnier

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tennis-Topstar Federer greift in Halle nach Jubiläums-Titel

Roger Federer hat beim Rasenturnier in Halle wieder einmal das Finale erreicht. 17 Teilnahmen, 13 Endspiele, bisher 9 Titel: So lauten die beeindruckenden Zahlen für den Tennis-Topstar in Ostwestfalen. Am Sonntag will der Schweizer in Halle einen Rekord aufstellen.