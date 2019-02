Jasper Brunswick (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Das freudige Ereignis hatte sich der Gastgeber jedoch teuer erkauft, da bei ihm der Mittelangreifer Jasper Brunswick mit einer Knie- und Knöchelverletzung früh aufgeben musste. Er beschädigte sich dabei mehrere Bänder und wird seiner Mannschaft definitiv längere Zeit fehlen, ein noch anzufertigendes MRT muss aber noch einen näheren Aufschluss über die Schwere der Schädigungen geben.

Die Findorffer Überraschung relativiert sich ein wenig, da die Niedersachsen bei ihrem Auftritt im „Fuchsbau“ wenig motiviert wirkten. Außerdem mussten sie ihren Torwart an die Zweite abgeben, die sich in der Verbandsliga im Abstiegskampf befindet. Das war dem SG-Trainer Thorsten Terborg natürlich egal: „Bei uns zählen nur die Punkte.“ Terborg selbst weilte am Spieltag bei einer Tauffeier und wurde auf der Bank von Falko Brunswick glänzend vertreten. Dessen Team setzte schon in den ersten sieben Spielminuten ein gehöriges Ausrufezeichen und lag durch den Treffer von Jasper Brunswick mit 6:0 in Front. Da hatte sich beim Landesklassen-Aufsteiger selbst das Fehlen von Marc Bösewill, Sebastian Weirauch, Pablo Carneiro Alves und Jonas Harms nicht ausgewirkt.

Mit einem sicheren Defensivbollwerk hielt die SG Findorff die harmlosen Gäste auch weiterhin gut in Schach und konnte sich dadurch im Angriff selbst noch etliche Fahrkarten leisten. Als die Achimer auf 12:14 verkürzten, legten Jan Nikutowski und Tobias Laechelin das 16:12 nach (36.). Als der Gastgeber einen 21:15-Vorsprung verspielte und die Niedersachsen viereinhalb Minuten vor Schluss auf 22:25 verkürzten, sorgten Jeppe Kjaersgaard und Tobias Laechelin mit ihren Toren zum 27:22 für die endgültige Entscheidung (59.). Am Sonnabend geht es für die „Füchse" um 16 Uhr beim heimstarken Fünften TSV Altenwalde (11:3 Punkte in der Halle Franzenburg) weiter, der dem Terborg-Team im Hinspiel mit 21:27 unterlag.

SG Findorff: Hämmerling, Ahrens; Laechelin (4), Schlobohm, Stelzner, Nikutowski (6), L. Schröder (2), Kjaersgaard (1), F. Schröder (3), Brunswick (1), Bertram (1), Gresens (9).