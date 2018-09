Thies Ahrens (rechts) als Drittplatzierter auf dem Siegerpodest. (FR)

Bremen. Auf dem Automotodrom im tschechischen Brünn saß Thies Ahrens gerade einmal 25 Minuten lang in seinem neuen Auto – und schon fühlte sich der Bremer so, als hätte er immer schon im Chevrolet Cruze gesessen. Spätestens nach diesen ersten 25 Trainingsminuten war jegliches Fremdeln mit dem Auto und der ungewohnten Strecke bereits beendet und Thies Ahrens konnte sich ganz auf seinen ersten Einsatz im Chevrolet Cruze Eurocup konzentrieren. Und das gelang ihm zum Saisonausklang auch mit Bravour. Letztlich setzte er sogar den Topfahrer und neuen Champion, David Wassermann, gemeinsam mit dem späteren Vizemeister, Martin Rennhofer, gehörig unter Druck. Wassermann gelang am Ende sogar historisches, denn erstmals gewann ein Fahrer alle Rennen und feierte damit auch verdientermaßen den Titel. Auch Ahrens überzeugte als Späteinsteiger an seinem ersten und einzigen Rennwochenende am Ende vollends und wird bereits jetzt zum Favoritenkreis der nächsten Saison gezählt, die aller Voraussicht nach am 26. April 2019 in Ungarn beginnt.

Zunächst holte Thies Ahrens einen sehr guten dritten Startplatz heraus und verschaffte sich damit gute Chancen, am tags darauf folgenden ersten Rennen ebenfalls ganz vorne mitzumischen. Im zweiten Qualifying für das Rennen am Sonntag steigerte der 22-Jährige seine Zeiten nochmals, sodass es um Haaresbreite zu Startplatz zwei gereicht hätte. „Erst in der allerletzten Runde des Qualifyings fuhr der bereits als Meister feststehende Fahrer im Chevrolet Cruze Eurocup eine minimal bessere Zeit und versetzte mich noch auf Platz drei, was immer noch ein unglaublich starkes Ergebnis ist“, sagte Aghrens.

Das erst Rennen folgte am Nachmittag und Thies Ahrens bewies erneut, dass die ersten starken Auftritte keine Zufallsprodukte waren. Bereits auf den ersten Metern setzte er sich auf Position zwei und setzte damit den Führenden gehörig unter Druck.

Gegen Ende des Rennens überhitzten dann allerdings die Vorderreifen seines Chevrolet, wodurch er einige Zeit einbüßte und letztlich auch noch einen Konkurrenten vorbeiziehen lassen musste. Am Ende reichte es aber zu einem wirklich sehr starken dritten Platz, der den Bremer vollauf zufrieden stellte.

Tags darauf wollte Thies Ahrens im zweiten Rennen natürlich nachlegen. Erneut gelang ihm ein sehr starker Start, doch vor der ersten Kurve bot sich keine Möglichkeit, um an den beiden Führenden Wassermann und Rennhofer vorbeizuziehen. „Ich bin aber in unmittelbarer Schlagdistanz geblieben und habe gehofft, gegen Ende des Rennens noch mal einen Angriff wagen zu können“, sagte Ahrens. Doch auch diesmal machten die Vorderreifen schlapp und hatten gegen Ende des Rennens ganz extrem abgebaut.

„Ich hatte mit starken Vibrationen zu kämpfen, sodass ich genug damit zu tun hatte, nicht auch noch den dritten Platz herzuschenken“, resümierte Thies Ahrens nach dem insgesamt hervorragender Debüt in den Chevrolet-Cruze-Eurocup, das ihn prompt in den Favoritenkreis katapultierte.