Kai von Dölln und Jörn Thranitz steigen in die Radball-Verbandsliga auf. (frei)

Von Dölln/Thranitz hatten bereits in der ganzen Saison gleichmäßig gute Leistungen gezeigt und belegten verdient den ersten Platz. Damit sicherten sich die beiden den Aufstieg in die Verbandsliga vor Etelsen und Frellstedt.

Eine tolle Aufholjagd legten Sven Lackmann und Jens Schwarzkopf (Oberneuland I) am letzten Spieltag hin. Sie gewannen alle ihre Spiele und konnten sich von einem mittleren Tabellenplatz noch auf den vierten Rang vorarbeiten. Sie erreichten die gleiche Punktzahl wie das Team aus Frellstedt. Lediglich ein Tor in der Abrechnung fehlte den beiden zum dritten Platz.

Die weiteren Oberneulander Teams, Thomas Weßel/Marius Griehl und Mark Weßel/Rufus Goldbecker, fanden sich mit jeweils 27 Punkten in der Mitte der Tabelle. Sportwart Thomas Weßel und Vereinsvorsitzender Wilfried Gerken zeigten sich mit dem Ablauf der Saison zufrieden: „Es war die erste Saison in der neu strukturierten Landesliga und wir konnten uns gut verkaufen. Im Sommer wollen die Oberneulander Radballer die Variante Rasenradball in Angriff nehmen.