London. Tim Eilers lebt seinen Traum. Der Schüler von der Ruderschwerpunkt-Schule am Leibnizplatz trainiert inzwischen offiziell beim Leander Rowing Club in Henley-on-Thames mit. Der Ort westlich Londons gilt als die Herzkammer des englischen Rudersports und übt natürlich auch auf Tim Eilers, der dem Bremer Ruderverein von 1882 angehört, eine besondere Anziehungskraft aus. Im Sommer hatte sich Eilers beim Leander Rowing Club beworben, dessen Mitglieder in den vergangenen 120 Jahren 123 olympische Medaillen gewannen.

Nur auf Antrag oder durch besondere Empfehlung von Klubmitgliedern werden Sportler bei Leander aufgenommen. Während seine Bewerbung lief, erkämpfte sich Eilers im Juni 2017 bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Leichtgewichts-Einer der U 19 den Meistertitel. Diese Leistung beeindruckte in Henley so nachhaltig, dass es mit der Aufnahme klappte. Seit September trainiert Eilers in dem Klub mit dem speziellen Credo: Für Leander zählen nur Weltmeistertitel, Olympiasiege und der Gewinn der Henley Royal Regatta. „Hier wird unglaublich fokussiert trainiert. Die Stärke der verschiedenen Trainingsgruppen ist extrem“, sagt Eilers beeindruckt. 47 Ruderer von Leander haben 2017 für den englischen Verband an Weltmeisterschaften teilgenommen. Da ist es normal, in der Pause zwischen zwei Trainingseinheiten auch mal mit einem Olympiasieger beim Essen zu sitzen.

Acht bis neun Einheiten muss das U 19-Team um Eilers wöchentlich machen. Montags sind die Aktiven am Nachmittag fünf Stunden im Verein, um zwei Einheiten zu absolvieren. Dienstags und donnerstags wird zusätzlich am Morgen gerudert. Damit das klappt, kümmert sich das Henley College, an dem Eilers lernt, darum, dass der Unterricht erst ab zehn Uhr beginnt. „Das ist wirklich entspannt. Es baut sich kein zusätzlicher Druck auf, wir können an im Klub essen und sind gut versorgt“, sagt Eilers.

Der hohe sportliche Aufwand lohnt sich für den 17-Jährigen. Er gilt in der U 19-Trainingsgruppe von Leander als das größte Talent, mittlerweile ist sogar der britische Ruderverband auf den Bremer aufmerksam geworden. „GB Rowing set an eye on him“, sagt James Loveday, hauptamtlicher Cheftrainer der Junioren – sie haben also ein Auge auf den Bremer geworfen. Ein Start für die englische Nationalmannschaft ist nach den Regeln zwar nicht vollkommen ausgeschlossen, aber nicht geplant.

Hoffen auf eine WM-Nominierung

Stattdessen will sich Eilers beim Deutschen Ruderverband anbieten. Er hofft, trotz des Trainings in England möglichst lange in der Saison am deutschen Nominierungsprozess teilnehmen zu können. Dafür ist er von den Leichtgewichten in die offene Klasse gewechselt, weil es nur dort eine Chance auf die Junioren-WM gibt. Zudem muss er zu bestimmten Pflichtwettkämpfen zwingend nach Deutschland kommen. Trotz Reisestress' muss dann die Leistung stimmen.

Bei der nationalen Langstrecke im Dezember, dem ersten Test der U 19-Bundestrainerin für 2018, wurde Eilers Achter. Genau acht Plätze gibt es für Skuller in der Nationalmannschaft. Für Christina Mahler, Bremer Heimtrainerin von Eilers, war es das nötige Minimalergebnis, um über weitere Schritte nachzudenken. „Schließlich gibt es auch in England für Tim Pflichtregatten, bei denen er mit seinem Leander-Team starten muss“, sagt Mahler. Die Regatta im belgischen Gent, die National Schools Regatta, eine Art Schülermeisterschaft Englands, und vor allem die Henley Royal Regatta, die traditionsreichste Ruderregatta der Welt, gehören dazu.

Jüngst flog Mahler nach England, um ihren Sportler in Henley zu besuchen. Neben der Besichtigung des berühmten Ruderklubs ging es darum, die Trainingsplanung mit den Leander-Trainern zu diskutieren. Die Verantwortlichen besprachen, wie Eilers durch die englische Saison kommt und gleichzeitig in Deutschland seine Chance auf die Nationalmannschaft wahren kann. „Das wird nicht einfach, ist aber ein toller Versuch, von dem Tim auf jeden Fall profitiert“, sagt Mahler und ist vom Konzept überzeugt.

Mahlers Gespräche in Henley liefen gut, die Engländer haben großen Respekt vor der bisherigen Entwicklung von Eilers und seiner Arbeit in Bremen. Die Vorstellungen von der Rudertechnik seien sehr ähnlich, und der geplante Saisonaufbau passe gut in das deutsche Schema, sagt Mahler. Alle Trainer sähen ähnliche Stärken und Schwächen beim Bremer Talent. Aber das Wichtigste: „Wir sehen gemeinsam das Potenzial, wollen in Henley und Bremen gemeinsam Tim eine Sportkarriere ermöglichen. Das ist beiden Seiten wichtiger, als ein Einzelresultat hier oder dort.“

Aufgrund seines guten Einsatzes hat sich Eilers bei Leander großen Respekt erworben. Seit einigen Wochen hat er ein neues Boot, das mithilfe eines Spenders geleast wurde. Nun besteht sogar die Aussicht, dass ein baugleiches Boot im März nach Deutschland gebracht wird. Dann müsse sich Eilers bei den deutschen Testregatten nicht an anderes Material gewöhnen, meint Henley-Trainer Loveday. Mahlers Fazit nach ihrem Aufenthalt in England ist fast schon euphorisch: "Die sportlichen Bedingungen sind hervorragend, und menschlich ist Tim in guten Händen.“