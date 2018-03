Ein Ausnahmekönner in Aktion: Mit Fleiß, Disziplin und viel Erfahrung ist Timo Boll in diesem März wieder an die Spitze der Tischtennis-Weltrangliste zurückgekehrt. (dpa)

Bremen. Timo Boll wirkt entspannt. Er lächelt viel während dieser Trainingseinheit mit seinem Nationalmannschaftskollegen Dimitrij Ovtcharov. Mal wird geflachst, dann aber ist wieder höchste Konzentration angesagt. Boll fokussiert sich auf jeden Ballwechsel. Denn an diesem Freitag, wenn die erste Hauptrunde ausgetragen wird, beginnen auch für das Aushängeschild des deutschen Tischtennissports die German Open in der ÖVB-Arena. Boll geht als Weltranglistenerster in dieses Turnier, Anfang März hat der 37-Jährige seinen Trainingspartner Ovtcharov als Nummer eins abgelöst.

Die German Open in Bremen, die er 2009 bereits einmal gewinnen konnte, haben einen hohen Stellenwert für Boll. „Ich habe immer gerne hier gespielt und gerade auch in dieser Halle einige große Spiele wie gegen Jan-Ove Waldner 2000 oder Ma Lin 2006 gehabt“, sagt Boll. Mit Blick auf die Ende April anstehende Mannschaftsweltmeisterschaft in Schweden ist dieses hochklassig besetzte Turnier für ihn jetzt aber auch „eine Standortbestimmung“ und zudem Gelegenheit, Wettkampfpraxis zu sammeln, nachdem er sich „nach einem Wahnsinnsjahr“ zuletzt eine kleine Pause gegönnt hat.

„Ich will erstmal wieder reinkommen“, sagt Boll und versucht, die hohen Erwartungen an seine Person etwas zu dämpfen. Das Turnier in Bremen habe das Niveau einer Weltmeisterschaft, betont der Linkshänder. Am Sonntag, wenn Halbfinale und Endspiel auf dem Programm stehen, noch dabei zu sein, wäre natürlich schön, sagt Boll. Aber er verweist auch auf eine schwere Auslosung und eine mögliche Viertelfinalpartie gegen Olympiasieger und Weltmeister Ma Long. „Da muss ich schon heiß laufen, um am Sonntag noch dabei zu sein.“

So wie er in den zurückliegenden zwölf Monaten heiß gelaufen und an die Spitze der Weltrangliste zurückgekehrt ist. Zum dritten Mal nach 2003 und 2011 übrigens. „Das kam unerwartet“, sagt Timo Boll. Nach dem alten Bewertungssystem für die Weltrangliste sei das trotz der zahlreichen Erfolge im zurückliegenden Jahr wohl nicht möglich gewesen, „doch das neue System belohnt diese Erfolge, das kam mir zugute.“

Grundlage für die Rangliste sind jetzt jeweils die Ergebnisse der besten acht Turniere in den vorangegangenen zwölf Monaten. Und unabhängig von der Spielstärke der Gegner gibt es auf der Tour nun Punkte für das Erreichen einer bestimmten Runde. „Davon habe ich profitiert, ganz klar“, sagt Timo Boll, der in seiner langen Karriere bereits 19 Pro-Tour-Turniere im Einzel gewonnen hat, zuletzt die Korea Open im April 2017. Die Kritik an diesem System, unter anderem geäußert von Werder-Profi Bastian Steger, teilt Boll nur bedingt. „Das System ist fair und spiegelt ganz klar die Leistungsstärke wider“, erklärt der 148-fache Nationalspieler. „Aber es ist schon auch so, dass Bundesligaspieler, die für ihren Verein viel im Einsatz sind, nicht die Möglichkeit haben, jedes Turnier zu besuchen, während andere sich nur darauf konzentrieren und durch die Masse an Turnierteilnahmen viel bewegen und sich schnell nach oben spielen können.“

Timo Boll hat zuletzt auch viel bewegt. Und thront nun also noch einmal ganz oben – mit jetzt 37 Jahren ist er die bisher älteste Nummer eins überhaupt. „Vielleicht sollten sich die jüngeren Spieler mal Gedanken darüber machen“, sagt der zwölffache deutsche Einzelmeister und lacht. Der Routinier, der mit vier Jahren zum ersten Mal einen Tischtennisschläger in die Hand genommen hat, genießt diese Momentaufnahme. Athletisch sei er vielleicht nicht mehr so stark wie in jüngeren Jahren, „wahrscheinlich bin ich auch die langsamste Nummer eins der Welt, die es je gegeben hat“, sagt Boll mit einem Grinsen. Aber er habe sich spielerisch immer noch weiterentwickelt. Körperliche Defizite mache er mit Erfahrung, Technik und Taktik wett, sagt Boll und ergänzt: „Wichtig ist, dass man bei der Analyse ehrlich zu sich selbst ist und nicht nach Ausreden sucht, das habe ich begriffen.“

Geheimnis des Erfolges, so Boll, sei es aber auch, wenig verletzt zu sein. Regelmäßig sucht er deshalb einen Arzt auf, lässt sich gründlich durchchecken, um möglichen Blessuren frühzeitig entgegenwirken zu können. „Das ist wichtig heutzutage, um ganz vorne mitspielen zu können“, sagt der Spitzenspieler des Rekordmeisters Borussia Düsseldorf. „Jede Pause wirft dich sofort wieder zurück.“ Und das gelte auch mit Blick auf die Weltranglistenposition, wenn man verletzungsbedingt zwei, drei große Turniere verpassen würde. „Auch die Olympiaqualifikation geht nur über die Weltrangliste. Wenn man da zum falschen Zeitpunkt ausfällt, ist man raus“, sagt Timo Boll. Fünfmal war er bereits bei Olympischen Spielen dabei, er startete in Sydney und Athen, in Peking, London und Rio de Janeiro. Tokio 2020 könnten seine sechsten Spiele im Zeichen der Ringe werden. Denn an ein Karriereende denkt der Ausnahmekönner nicht. Ein paar Jahre, betont Timo Boll, wolle er noch auf diesem Niveau mitmischen, „es macht mir immer noch jede Menge Freude“.