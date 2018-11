Gröpelingen

Tischtennis-Training bei Tura Bremen

Rainer Jüttner

Gröpelingen. Tura Bremen bietet in der Sporthalle Fischerhuder Straße 20 (Schule) Tischtennistraining für Kinder und Jugendliche an, immer montags, mittwochs und freitags ab 17 Uhr. Erwachsene trainieren an diesen Tagen von 19 bis 22 Uhr.