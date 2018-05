„Ein großer Dank gilt unseren Fans, die die Mädchen mit Trommeln, Rasseln und Gesang zum Titel getragen haben“, betonte die stolze Meistertrainerin nach der Rückkehr in die Hansestadt.

Neben den erfolgreichen C-Jugendlichen waren außerdem die A-Jugendlichen um das SG-Trainergespann Franziska Habel und Heike Bockholt in der AK 16 bis 19 angetreten. „Wir hatten das Ziel, das Halbfinale zu erreichen“, erläuterte Franziska Habel, „das Team wurde bei dieser Mission von zwei Spielerinnen aus der B-Jugend unterstützt.“ Im ersten Vorrundenspiel musste Findorff gegen den amtierenden Deutschen Meister vom TUS Helpup antreten. In einem temporeichen Spiel konnte die SGF zunächst gut mithalten, verlor allerdings nach gutem Spiel mit 5:8. Im zweiten Gruppenspiel taten sich die Findorfferinnen gegen den TV Honnefeld schwer, konnten aber mit einer komfortablen 8:1-Führung in die Pause gehen. In der zweiten Hälfte ließ Findorff nichts mehr anbrennen und gewann mit 12:2 – somit war das Minimalziel Halbfinale schließlich erreicht. Im Halbfinale traf Findorff auf den FTSV Jahn Brinkum. Findorff kam wieder gut ins Spiel und ging durch Körbe von Carlotta Schukat und Emily Maseberg frühzeitig mit 2:0 in Führung. „Leider konnte Brinkum sehr schnell ausgleichen“, so Habel, „und dann auch mit 3:2 in Führung gehen.“ Die Findorfferinnen wehrten sich nach Kräften, zeigten eine beeindruckende Teamleistung und konnten durch Emily Maseberg sogar noch einmal ausgleichen. „Von da an spielten die Brinkumer dann aber ihre ganze Routine aus“, bilanzierte die Trainerin, „und die Körbe von Marie Bockholt und Felicitas Schwarz waren nur noch Ergebniskorrektur.“ Findorff unterlag schließlich deutlich mit 5:14, somit blieb das kleine Finale um Platz drei gegen den TSV Werneck, den amtierenden Landesmeister aus Bayern. Die Findorfferinnen hatten sich viel vorgenommen, „doch leider gerieten wir früh in Rückstand“, erläuterte Franziska Habel, „und konnten nur einmal durch Carlotta Schukat zum 1:1 ausgleichen. Anschließend hielt Werneck den Vorsprung konsequent und Findorff konnte das Ergebnis durch zwei Körbe von Marcia Beste lediglich etwas verkürzen. Letztlich unterlagen die Bremerinnen deutlich mit 3:10 – und belegten den undankbaren vierten Platz.

SG Findorff (A-Jugend): Marcia Beste (7), Emily Maseberg (3), Felicitas Schwarz, Muriel Hollwedel (2), Frederieke Harms (2), Marie Bockholt (1), Pia Zielke (4), Jule Doerr

Die C–Jugend der SG Findorff ging als Titelverteidiger in Rennen und wurde von Fachleuten als Favorit gehandelt. Das erste Gruppenspiel bestritten die Findorfferinnen gegen den Tus Langenholzhausen aus Westfalen, in dem sie schnell mit 4:1 in Führung gingen. Langenholzhausen kam zwar noch einmal auf 4:3 heran, aber am Ende gewann Findorff aber deutlich mit 7:3. Im zweiten Gruppenspiel traf die SGF auf den TV Urbar. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Bremerinnen auf und konnten ein temporeiches Spiel mit vielen gelungenen Spielzügen und ansehnlichen Körben verdient mit 12:4 für sich entscheiden. Damit waren die jungen „Füchsinnen“ Gruppenerster und hatten mit dem Einzug ins Halbfinale das vorher ausgegebene Ziel erreicht. In der Vorschlussrunde wartete mit dem TSV Victoria Linden der Zweitplatzierte aus der Parallelgruppe. „In diesem Spiel aber kamen wir in der ersten Halbzeit mit dem Angriffsspiel der Victoria nicht zurecht“, erläuterte SG-Trainerin Melli Niestedt, „und lagen trotz einer 1:0-Führung recht schnell mit 1:3 hinten.“ Die Spielerinnen blieben aber geduldig und erkämpften sich zur Halbzeit ein 6:6-Remis. Für die zweite Halbzeit stellte Findorff die Deckung um und kam dazu auch deutlich konzentrierter zurück aus der Pause. Nachdem Luana Walter ihre Mannschaft mit 7:6 in Führung bringen konnte, folgten Körbe im Minutentakt. Defensiv ließ Findorff nun nichts mehr anbrennen und zog nach dem deutlichen 14:8-Erfolg verdient ins Finale ein.

Dort traf Findorff, wie schon im Vorjahr, auf den TSV Bergrheinfeld aus Bayern. „Der TSV trat mit einer unheimlich guten und knallharten Manndeckung an“, resümierte Melli Niestedt, „was uns sehr große Schwierigkeiten bereitete.“ Durch einen 6-Meter-Strafwurf ging der TSV mit 1:0 in Führung, aber Findorffs Luana Walter konnte sich mit schnellem Antritt durchsetzen und mit einem schönem Heber ausgleichen. Es folgte erneut ein Korb des TSV, aber Leonie Garlichs glich direkt im Gegenzug per 6-Meter wieder aus. Somit ging es beim Spielstand von 2:2 in einem spannenden Spiel auf Augenhöhe in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang war es dann Findorffs Rieke Mann, die ihr Team durch einen mutigen Wurf erstmals in Front bringen konnte. Mit einem schön herausgespieltem Doppelpass netzte Celina Niestedt schließlich zum 4:2-Endstand ein – und sorgte bei Team, Trainerin und den zahlreichen Zuschauern für ausgelassene Freude.

SG Findorff (C-Jugend): Leonie Garlichs (8), Luana Walter (9), Carina Hahn (5), Anneke Günther (2), Amrei Färber, Liliana Fejfer, Celina Niestedt (9) und Rieke Mann (4).