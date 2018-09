Auch qualitativ gab es eine Top-Besetzung, denn fünf der sechs Spieler aus der frischgebackenen Bezirksoberligamannschaft waren am Start. Jens Dunker, der Titelträger der vergangenen drei Jahre, hatte also reichlich Konkurrenz. Und aus dieser ging dann mit Marcus Schwiering der nominell stärkste Spieler als neuer Titelträger hervor. In der Endrunde der vier besten Akteure ging es dabei sehr spannend zu und Schwiering musste im Spiel gegen seinen Teamkollegen Thomas Murck mehrere Matchbälle abwehren, ehe er sich mit 20:18 im fünften Satz durchsetzen und damit den Grundstein für den Gesamtsieg legen konnte. In den anderen Spielen blieb er ganz souverän ohne Satzverlust. Platz zwei belegte Jens Dunker und Sven Helvogt sicherte sich wie im Vorjahr den dritten Platz auf dem Treppchen. Thomas Murck, Stephan Thies und Marcus Jensen belegten die nächsten Plätze. Die bestplatzierte Frau war Anke Bielefeld auf Rang sieben.

Spannend ging es auch im Doppel zu, wo erst das Satzverhältnis über den Titelträger entschied. Die Doppelpaarungen wurden stärkemäßig gewichtet ausgelost und spielten im Modus „jeder gegen jeden“ um den Titel. Am Ende waren drei Paarungen mit nur einer Niederlage gleichauf. Der direkte Vergleich entschied letztlich zugunsten von Alfred Walkusz und Fred Siegert aus der zweiten Mannschaft. Dies war gleichzeitig eine „halbe“ Titelverteidigung, denn Siegert hatte auch im Vorjahr mit dem damals zugelosten Partner Holger Bielefeld gewonnen. Vizemeister wurden Sven Helvogt/Karin Jensen. Nur einen Satz schlechter landeten Jens Dunker und Alexander Kigel auf Platz drei.