Der Schütze des Hastedter Siegtores (links) (Christian Markwort)

„Das liegt ganz bestimmt an der Ferienzeit“, versuchte sich Teammanager Ottfried Keller an einer Erklärung für die nicht ganz so große Resonanz rund um das Vorbereitungsturnier in der Pauliner Marsch. Während der einzelnen Spieltage ließen sich im Schnitt etwas 60 bis 80 Besucher blicken, erst am Finaltag erfüllten knapp 150 Zuschauerinnen und Zuschauer die Erwartungen der Veranstalter. Für die Besucher hatte sich das Kommen denn auch gelohnt, sowohl das „kleine Finale“ zwischen der SV Hemelingen und dem Habenhauser FV (3:5) als auch das Endspiel zwischen Gastgeber FC Union und Titelverteidiger BSC Hastedt (0:1) war geprägt von technisch sauberem Fußball und jeder Menge Emotionen auf und neben dem Platz.

Perfekte Saisonvorbereitung

Der Gewinner des Werder-Trikots (Christian Markwort)

Gemeinsam mit einem sechsköpfigen Team hatten Ottfried Keller und Unions Co-Trainer Heyo Hinrichs seit März dieses Jahres ein attraktives Teilnehmerfeld zusammen getrommelt. Neben Bremen-Ligist BSC Hastedt konkurrierten noch die Bremen-Ligisten Habenhauser FV, BTS Neustadt und Werder Bremen II sowie die Landesliga-Teams des Gastgebers, vom TuS Komet Arsten und der SV Hemelingen um den begehrten Wanderpokal, der zum zweiten Mal vom BSC Hastedt mit nach Hause genommen wurde. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Titel verteidigen konnten“, versicherte BSC-Trainer Gökhan Deli, „dieses Turnier passt einfach perfekt in unsere Vorbereitung und wir kommen immer wieder gerne zu unseren Lokalrivalen, um uns mit anderen starken Teams zu messen.“

Die gesamte Woche über kam es nahe des Rollsportstadions zu rassigen Lokalderbys, lediglich Bremen-Liga-Absteiger VfL 07 aus Findorff nahm ohne Lokalrivalen teil, das Team um Abteilungsleiter Marcel Wino musste allerdings mit drei Niederlagen nacheinander bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. „Ich denke, sie werden in der Landesliga eine tragende Rolle spielen“, versuchte Ottfried Keller, die Findorffer zu trösten, „mit Niko Klein hat das Team nun einen wirklich kompetenten Trainer dazu gewonnen.“

Turniersieger BSC Hastedt (Christian Markwort)

Direkt zum Auftakt der Sportwoche sorgte das Team des Gastgebers mit einem 1:0-Erfolg gegen Bremen-Ligist SV Werder Bremen III für eine erste Überraschung. Anschließend setzte sich Arsten deutlich mit 3:0 gegen den VfL 07 durch, zum Abschluss des Spieltags mühte sich Titelverteidiger Hastedt durch ein Tor kurz vor dem Abpfiff zu einem 4:3-Sieg gegen Liga-Konkurrent Habenhauser FV.

Am zweiten Spieltag setzten sich die Gastgeber um Neu-Trainer Frank Dahlenberg überraschend mit 1:0 gegen die klassenhöhere BTS Neustadt durch, im Derby zwischen dem TuS Komet Arsten und dem Habenhauser FV dominierte der Bremen-Ligist die Partie vom Anpfiff weg und und setzte sich verdient mit 5:2 gegen Arsten durch. Einen Tag später tat sich der Titelverteidiger beim knappen 2:1 gegen den VfL 07 erneut schwer, ging allerdings als Spitzenreiter der Gruppe B in den letzten Spieltag der Vorrunde. „Wir haben nur 13 Spieler im Kader“, erläuterte Hastedts Coach Gökhan Deli, „und haben gerade erst vor einer Woche mit der Vorbereitung begonnen.“ Dass noch nicht alles lief wie gewünscht, bereitete dem Trainer des amtierenden Bremen-Pokalsiegers allerdings nur wenig Kopfzerbrechen. „Wir liegen im Augenblick im Soll“, versicherte Deli.

Holprig lief für den Teilnehmer der ersten Runde im DFB-Pokal auch die Partie des dritten Spieltags gegen den TuS Komet Arsten, das 1:1-Unentschieden dürften sich die Landesliga-Kicker um TuS-Coach Steffen Dieckermann durchaus als Erfolg auf ihre Fahnen schreiben. „Wir standen deutlich kompakter, als noch bei der empfindlichen Niederlage gegen Habenhausen“, resümierte TuS-Betreuer Oli Mönkeberg, allerdings reichte es für sein Team letztlich nicht, um wenigstens noch in das „kleine Finale“ einzuziehen. Das Spiel um Platz drei bestritten die SV Hemelingen und der Habenhauser FV, nachdem sich die Habenhauser mit 3:0 deutlich gegen den sieglosen VfL 07 durchsetzten und Hemelingen als Zweiter der Gruppe A hinter dem gastgebenden FC Union 60 dazu stieß.

Im Endspiel trafen dann der Titelverteidiger und der Gastgeber aufeinander, nachdem sich der FC Union 60 am letzten Spieltag der Vorrunde nach einem 0:2-Rückstand im vermutlich besten Spiel des gesamten Turniers noch mit 4:2 gegen die SV Hemelingen durchsetzen konnte – und sich zum ersten Mal überhaupt – mit dem Finaleinzug belohnte. „Ein schöner Erfolg“, feierte Frank Dahlenberg seine neue Mannschaft, „aber mir geht es nicht um den Pokal oder einzelne Ergebnisse, mir ist viel wichtiger, dass die Jungs die Dinge umsetzen, mit denen wir uns im Training bereits sehr intensiv beschäftigen.“

Das sei zum derzeitigen Stand der Vorbereitung in erster Linie eine stabile Defensive – und das wurde bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den favorisierten Bremen-Ligisten mehr als deutlich. Während die Abwehr vor FC-Keeper Stephan Wiese souverän aufspielte und nur wenige klare Gelegenheiten der spielstarken Gegner zuließ, tat sich offensiv dagegen schlicht zu wenig. Da allerdings auch Hastedt deutliche Mängel in der Chancenverwertung offenbarte, musste letztlich ein Geniestreich von Hastedts Spielmacher Yagmur Horata herhalten, um den Pokal erneut mit nach Hause zu nehmen. Durch eine schnelle Abschlussaktion des Angreifers lag Hastedt nach einem Einwurf urplötzlich mit 1:0 (55.) in Front, woraufhin sich die Spielanlage beider Teams veränderte.

Während sich die kampfstarken Hausherren zunehmend in der gegnerischen Hälfte festsetzten, lauerten die Gäste auf Konter. Unions Ruben Liesigk vergab kurz vor Schluss die größte Gelegenheit zum Ausgleich, verzog frei stehend vor dem BSC-Gehäuse allerdings knapp, wodurch Hastedt den Vorjahreserfolg wiederholen konnte. Die Siegerehrung nahm Christian Schlemm, sportlicher Leiter der Gastgeber, vor und überreichte Hastedts Kapitän John Thöle den „Dodenhof-Cup“ 2018. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden, erklärte auch „Wiederholungstäter“ Gökhan Deli und zeigte sich zutiefst beeindruckt, „wie starke Unioner uns ordentlich gefordert haben“. Auch Deli zog eine durchweg positive Bilanz des Vorbereitungsturniers, „besonders vor dem Hintergrund, dass wir verletzungs-oder urlaubsbedingt nur mit einem extrem kleinen Kader antreten konnten.“