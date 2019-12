Darts-WM

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Titelverteidiger van Gerwen müht sich zu Auftaktsieg

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist mit einem mühevollen Sieg in die Darts-WM 2020 gestartet. Der 30 Jahre alte Niederländer bezwang am Freitagabend in London Landsmann Jelle Klaasen mit 3:1.