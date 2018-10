Hannes Wolf spricht bei seinem ersten Training mit den HSV-Spielern. Foto: Christian Charisius (Christian Charisius / dpa)

Viel war bei der ersten Übungseinheit aber nicht zu sehen. Der neue Coach ließ nur rund 20 Minuten öffentlich trainieren, danach war wie üblich vor dem nächsten Punktspiel Geheimtraining angesetzt. Wolf war am Tag zuvor als Nachfolger des beurlaubten Christian Titz vorgestellt worden.

Hannes Wolf soll als Trainer die Mannschaft des Hamburger SV stabilisieren. Foto: Markus Scholz (Markus Scholz / dpa)

Vor seiner ersten Übungseinheit hatte der 37 Jahre alte Coach eine Ansprache an die Mannschaft gehalten und ihr dargelegt, was er von ihr erwartet. Im Team war der beurlaubte Titz beliebt. Junioren-Nationalspieler Fiete Arp hatte am Vortag seine Enttäuschung über die Trennung von seinem Förderer via Instagram deutlich gemacht. Arp sei ein junger Spieler, aber das gehe nicht, hatte Sportvorstand Ralf Becker gesagt. „So eine Meinungsäußerung nach außen ist nicht zu akzeptieren.“

Wolf will die Mannschaft wieder stabilisieren. Die Hamburger haben in den vergangenen fünf Spielen nur einmal gewonnen und viermal kein Tor erzielt. Bereits am Freitagabend will der Tabellenfünfte im Punktspiel bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg eine Leistungssteigerung zeigen. Die Hamburger sind neben dem 1. FC Köln Favorit auf den Aufstieg in die Bundesliga. (dpa)