Toba gewinnt Silber am Reck - Dauser mit Barren-Bronze

Andreas Toba hat in Basel seine erste Europameisterschaftsmedaille gewonnen. Der 30 Jahre alte Turner aus Hannover holte in der letzten Entscheidung des Championats Silber am Reck.