Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz hat die Ablehnung der Super League bekräftigt. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

„Todesdrohung“ und „Zombie-Apokalypse“: Im maximal aufgeladenen Proteststurm gegen die Super League kommt Karl-Heinz Rummenigge als Hoffnungsträger des Fußball-Establishments zu einem unerwarteten Comeback auf der internationalen Funktionärsbühne.

Den Weg nach Montreux am Genfer See schaffte der erst am Vorabend nominierte Vorstandschef des FC Bayern München auf die Schnelle am Dienstag nicht mehr. In Abwesenheit wurde der 65-Jährige dennoch als Ersatzmann für den als bösen Buben geschassten Juve-Boss Andrea Agnelli und Vermittler im urplötzlichen Riesen-Zoff nach vier Jahren Pause wieder in die Fußball-Kontinentalregierung aufgenommen.

In Spanien gelang den Super-League-Initiatoren laut Medien schon ein erster juristischer Erfolg. Ein Handelsgericht in Madrid untersagte demnach der UEFA und der FIFA sowie den diesen angeschlossenen Organisationen und Ligen jede Sanktion oder andere Maßnahme gegen die zwölf Gründerclubs. „Ihnen (den Verbänden und Profiligen) sind jetzt die Hände gebunden. Sie dürfen uns nicht einmal beleidigen“, zitierte die Zeitung „El Mundo“ einen Rechtsberater der Super League. Es ist jedoch offen, ob der Richterspruch wirklich eine derart große Wirkung entfalten kann.

Angesichts der Spaltungstendenzen der Top-Clubs stehen Rummenigge und seine Kollegen unter riesigem Druck. Substantiell gab es außer einer von allen 55 Nationalverbänden verabschiedeten Kongress-Resolution gegen die Super League im mondänen Schweizer Kurort nichts Neues. Nach der Revolte-Ankündigung der zwölf Super-League-Gründer und den folgenden Rauswurf-Drohungen aus Champions League und EM-Turnier durch UEFA-Boss Aleksander Ceferin gingen die Wortgefechte aber mit derben Vokabular weiter und deuten auf einen radikalen Showdown hin.

In seinem 15-Minuten-Rundumschlag hatte Ceferin immerhin für Rummenigge als Gegenpol zu den zwölf abtrünnigen Vereinen aus Italien, England und Spanien freundliche Worte parat. „Extrem dankbar“, sei er ihm. „Du bist ein fantastischer Ehrenvorsitzender der European Club Association“, sagte der Slowene. Der FC Bayern gilt durch sein Nein zur Super League plötzlich als Parade-Verein der Aufrichtigen und bekommt Lob aus vielen Ecken. Auch Englands Legende Gary Lineker schrieb bei Twitter: „Ein richtiger Fußballverein. Die Geschichte wird sehr positiv zurückblicken auf den FC Bayern.“

Rummenigge bekannte: „Es stand nicht mehr in meiner Lebensplanung, noch einmal Mitglied der UEFA-Exekutive zu werden.“ In der tiefen Krise wolle er aber das Hilfsgesuch von Ceferin und den ECA-Mitgliedern nicht ablehnen. „Ich liebe den Fußball und fühle mich auch verantwortlich, deshalb ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dem europäischen Vereinsfußball und der UEFA zu helfen, dass unsere Wettbewerbsstrukturen in Europa erhalten bleiben“, sagte Rummenigge.

Er wolle nun „als Mediator zwischen der UEFA und den zwölf abtrünnigen Vereinen“ vermitteln. Zuvor schon hatte der Münchner Vereinspräsident Herbert Hainer erneut versichert: „Der FC Bayern sagt Nein zur Super League.“ Rummenigge betonte, der Rekordmeister stehe solidarisch zur Bundesliga.

Rummenigge rückt nun plötzlich bis ins Frühjahr 2024 und damit noch gut zwei Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit in München an der Spitze eines deutschen Trios in den wichtigen internationalen Gremien von FIFA und UEFA. DFB-Vize Rainer Koch wurde sogar für vier Jahre in der UEFA-Exekutive bestätigt, sein nationaler Amtskollege Peter Peters rückt für den gleichen Zeitraum ins Council des Weltverbandes auf, wo der deutsche Fußball nach zwei Jahren Pause wieder vertreten ist. „Es ist elementar wichtig, dass unsere Stimme dort angesichts der zahlreichen aktuellen Herausforderungen, vor denen der Fußball steht, gehört wird“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

Der Sturm der europäischen Fußball-Entrüstung über das den sportlichen Werten zuwider laufende Projekt war mit massiven Ausläufern auch in Montreux zu spüren. Ceferin führte mit seiner Rede die Front an und attackierte besonders die sechs englischen Clubs, die sich mit ihrer Super League von der Königsklasse der UEFA lossagen wollen. Für manche seien „Fans nur noch Konsumenten“ und „Dividende wichtiger als Leidenschaft“, sagte der 53-Jährige.

„Wenn der Schlusspfiff ertönt schauen sie nicht auf die Tabelle, sondern auf die Einschaltquoten und Aktienpreise“, kritisierte Ceferin. Positiv für ihn: Seine eigene hochumstrittene Champions-League-Reform wirkt plötzlich wie die Bewahrung des Kulturgutes Fußball, was kaum der Realität entspricht.

Ungewohnte Unterstützung bekam Ceferin von FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wenn einige wählen, ihren eigenen Weg zu gehen, müssen sie mit den Konsequenzen leben“, deutete der Schweizer Sanktionen für die abtrünnigen Clubs an. Diese hatte auch DFB-Boss Keller überraschend deutlich angemahnt. „Das egoistische Verhalten dieser zwölf Vereine hat mit dem Spiel, in das wir uns als Kinder verliebt haben, nichts mehr zu tun. Die Vereine und ihre Nachwuchsmannschaften sollten von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden, bis sie wieder an ihre vielen Anhänger denken, die sie erst zu den größten Clubs der Welt gemacht haben - und nicht nur an ihre Geldbeutel.“

Mit dieser Verve reicht Keller an das eindeutige Fan-Votum heran. In Dortmund setzten wütende BVB-Fans mit einem Banner ein Zeichen. „Klare Worte statt leere Zeilen“, schrieben die Fans in schwarzer Schrift auf ein großes gelbes Plakat, das an einem Zaun gegenüber der Dortmunder Geschäftsstelle hing. „ESL (European Super League) Absage jetzt und für immer.“

Ähnlich definitiv sind die Reaktionen in England, bis hin zu Liverpools Meistercoach Jürgen Klopp, der zumindest beim Thema auf Distanz zu seinem Super-League-Arbeitgeber geht. In der aufgeladenen Stimmung mischen wie gewohnt die verbalradikalen Medien und sogar Königshaus und Politik mit. „The Telegraph“ schrieb von der „Zombie-Apokalypse des Fußballs auf der Suche nach frischem Fleisch“. Ein Verantwortlicher eines anderen Super-League-Teilnehmers habe eine Todesdrohung über soziale Netzwerke erhalten, behauptete ein namentlich nicht genannter Vereinsfunktionär bei Sky.

Premierminister Boris Johnson kündigte in der „Sun“ an, dem „lächerlichen“ Milliardenprojekt die Rote Karte zu zeigen. Sein Sportminister Oliver Dowden stellte im Parlament drastische Ideen vor, um die „Big Six“, die englischen Spitzenvereine, von einer Teilnahme abzuhalten. Sogar Prinz William - Präsident des nationalen Verbandes FA - mischte sich ein. Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist der Superliga-Plan „der endgültige Verrat an den Idealen des Fußballs“, wie er der „Bild“ sagte.

Von den gebrandmarkten Eignern der Spitzenclubs ist nicht viel zu hören. Immerhin Real Madrids Boss Florentino Perez machte klar, dass es kein Zurück gibt. „Wenn gesagt wird: Das sind die Reichen - nein. Ich bin nicht der Eigentümer von Real Madrid, Real Madrid ist ein Mitgliederverein. Alles, was ich tue, ist zum Wohl des Fußballs“, sagte der Unternehmer. Seine Botschaft: Ohne die Milliarden aus dem Super-League-Deal steht der hoch verschuldete europäische Fußball vor dem Kollaps. Diese Drohung will bei der UEFA niemand hören.

Die Debatte über einen sofortigen Champions-League-Rauswurf wird Fahrt aufnehmen. Ob das rechtlich möglich ist, prüft die UEFA. Laut der Statuten bedarf jeder neue Wettbewerb der Zustimmung des Dachverbandes. Allerdings geht die Frage über Konkurrenzprodukte tief ins EU-Recht. Dem Fußball droht eine Schlammschlacht vor Gericht, wie das Urteil des Handelsgerichts in Madrid zeigt. Fortsetzung möglicherweise noch vor dem Halbfinale der Champions-League-Saison Anfang Mai. Da ist Karl-Heinz Rummenigge mit seinem FC Bayern nach dem Viertelfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain nicht mehr vertreten.

