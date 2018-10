Box-Legende Graciano Rocchigiani. Foto: Arno Burgi (dpa)

„Bei dem Fahrer war alles ordnungsgemäß“, hieß es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Kreisen der Polizei. Der 29-Jährige aus Catania sei weder alkoholisiert gewesen noch habe er unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Er habe nicht gegen Verkehrsregeln verstoßen.

Im Jahr 2000 muss «Rocky» im Kampf gegen Dariusz «Tiger» Michalczewski (l) aufgeben. Foto: Rainer Jensen (dpa)

Rocchigiani sei am Montagabend im Dunklen zu Fuß an einer mehrspurigen Staatsstraße zwischen Belpasso und Catania unterwegs gewesen und habe diese überqueren wollen, heiß es bei der Polizei. Ermittelt werden müsse, ob der 54-Jährige unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Augenzeugen hätten dies berichtet, die ihn vor dem Unfall gesehen haben, so die Polizei. Bevor die Leiche des Ex-Boxers nach Deutschland gebracht werden könnte, müssten noch die Ergebnisse der Obduktion abgewartet werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. (dpa)