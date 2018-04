Clara Neumann musste sich in der ersten K.O.-Runde knapp geschlagen geben. Sie startete mit zu wenig Selbstvertrauen in die Vorrunde und verlor ihre ersten vier Gefechte, sagte Trainer Sebastian Theiß. In den zwei letzten Gefechten setzte sie sich durch und schaffte so den Sprung in die nächste Runde. Dort wartete mit Ann-Cathrin Barth aus Düsseldorf eine ihr ähnlich starke Gegnerin auf die Bremerin. Mit 14:15 Treffern musste sich Clara Neumann aus dem Wettbewerb verabschieden und wurde letztlich 73. „Sie kann alles, was die Gegnerinnen auch können“, sagte Trainer Theiß. Sie müsse sich nur von Beginn an mehr zutrauen. Der 2003 geborene Tom Willems war einer der jüngsten im Starterfeld und gewann gegen bis zu fünf Jahre ältere kein Gefecht. „Er hat sich gut verkauft“, so Sebastian Theiß. Der Schüler wurde am Ende 90.

Aus dem Team-Wettbewerb, in dem außer Tom Willems auch die 1860er Luis Wassenaar und Julian Dubischar sowie Moritz Mießler vom FC Bremen-Nord antreten sollten, mussten die Bremer zurückziehen, weil sich Wassenaar und Dubischar zuvor verletzt hatten. Sie wollen zum 5. und 6. Mai wieder fit sein, wenn in München die Deutschen Meisterschaften der U17 ausgetragen werden.