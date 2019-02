Didier Kapinga dreht nach einem Tor für die SV Hemelingen jubelnd ab. Am Sonntag tritt er mit seinem Team im Landesliga-Spitzenspiel auf den FC Union 60. (Heinz Mahnke, frei)

Zum Auftakt der Rückrunde gastiert die SVH als Herbstmeister der Landesliga am Sonntag, 24. Februar (15 Uhr), beim Tabellenzweiten FC Union 60, als Herbstmeister der Kreisliga B empfängt die zweite Mannschaft der SVH am selben Tag (12 Uhr) den Tabellenzweiten vom Neurönnebecker TV. „Union hat am vergangenen Spieltag mit einem Sieg in Huchting vorgelegt“, beschreibt SVH-Vorstandsmitglied Heinz Mahnke die Ausgangsposition der ersten Mannschaft, „und könnte bei einem Sieg gegen uns punktemäßig gleichziehen oder aufgrund des besseren Torverhältnisses sogar Tabellenführer werden.“

Bei den zweiten Herren werde sich zeigen, ob die positiven Ergebnisse aus der Vorbereitung im direkten Aufstiegsduell bestätigt werden können – das Aufstiegsduell ist auch deshalb spannend, weil mit der SVH die stärkste Abwehr (24 Gegentore) auf den NTV mit dem stärksten Sturm (85 Tore) trifft. „Beide Spiele werden sehr spannend“, versichert Mahnke, „und werden beiden Teams einen Hinweis geben, in welche Richtung es gehen wird.“

In den letzten Monaten haben diverse Sponsoren aus Hemelingen ihre Bereitschaft signalisiert, der Fußballabteilung unter die Arme zu greifen. „Im Falle des Aufstiegs wünscht sich der Verein natürlich weitere Sponsoren“, erläutert SVH-Vorstandsmitglied Heinz Mahnke, „um die zusätzlichen Kosten auffangen zu können.“ Mit der Marke „Hemelinger“ hat die SVH bereits einen finanzkräftigen Sponsor im Boot, ohne den die erfolgreiche Arbeit der ersten Herren-Mannschaft nicht möglich gewesen wäre. „Auf jeden Fall soll verstärkt die Jugendarbeit unterstützt werden“, so Mahnke, „um der ersten und zweiten Mannschaft gut ausgebildete Fußballer zuzuführen.“

Mit Hendrik Duske hat ein erfahrener Herrenspieler die sportliche Verantwortung für die A-Jugend übernommen, „ganz klassisch im Sinne der Hemelinger Tradition“, betont Mahnke. Seit 2017 ist er im Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verantwortlich, seinen Schwerpunkt sieht der 60-Jährige in der Suche nach neuen Sponsoren. „Wie viele andere Bremer Vereine ist auch die SV Hemelingen finanziell eng aufgestellt“, sagt Mahnke, „wir haben zwar etwa 20 kleinere Sponsoren im Pool, aber das reicht längst nicht, um allen Verpflichtungen nachzukommen.“ Die Rahmenbedingungen müssten dringend verbessert werden, neben einer maroden Halle bedürfen auch die Spielfelder, die Umkleidekabinen sowie große Teile der Bezirkssportanlage dringend einer Sanierung. Das allerdings, betont Mahnke, sei Aufgabe der Stadt, „die für die Instandsetzung der Flächen in ihrem Besitz verantwortlich ist“. Derzeit würden die Kosten für Reinigung und Abfallverbringung vom Verein getragen und über Mitgliedsbeiträge sowie Sponsoren co-finanziert, „weitere Sponsoren würden zudem neue Übungsleiter im Ehrenamt ermöglichen“, erläutert Mahnke, „besonders im Hinblick auf mögliche Kooperationen mit Schulen aus dem Stadtteil ist das sehr wichtig.“

Wichtig sei den Verantwortlichen zudem, „dass neue Unterstützer im besten Fall aus dem Stadtteil kommen, weil sie sich stärker mit der SVH identifizieren“, so Mahnke. „Das wäre praktisch eine klassische Win-win-Situation für beide Seiten“, so Mahnke, der sich vorstellen könnte, „dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern statt einer Gehaltserhöhung eine kostenlose Mitgliedschaft bei der SVH anbieten“.