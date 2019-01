Dabei haben die Herren ihren stärksten Konkurrenten um den Aufstieg aus Göttingen immer im Blick.

Die Anfangsphase gegen die Hannoveraner beschrieb Co-Trainer Jannik Hainke als holprig. Dennoch gingen die Bremer in Führung und gaben die auch nicht mehr aus der Hand. In Halbzeit eins trafen Nicolas Wenzel und Tom Hölter jeweils zwei Mal das Tor. Hölter stieß nach zwei Spielen Sperre wegen einer roten Karte wieder zur Mannschaft und sei sofort gut wieder ins Spiel gekommen, sagte Jannik Hainke. In Halbzeit zwei traf Wenzel erneut. Außerdem steuerten Captain Julius Krause und Ben Bruns je zwei Tore bei, Jelte Petersen traf ein Mal.

Während die Bremer in Hannover spielten, trat der HC Göttingen bei der GVO Oldenburg an und gewann 33:1. Da derzeit alles nach einem Punktegleichstand der beiden Aufstiegsaspiranten aussieht, kommt dem Torverhältnis eine hohe Bedeutung zu. Bislang hatten die Bremer die Nase vorn. Dieser hohe Göttinger Sieg in Oldenburg setzte sie aber ganz schön unter Druck. „Deshalb hatten wir uns vorgenommen, gegen Braunschweig 15 Tore zu schießen“, sagte Jannik Hainke. Bei einer so stark offensiven Ausrichtung ließ der Club zur Vahr die Defensive etwas schleifen, wodurch Braunschweig eben auch zu seinen Chancen kam.

Die Gäste aus Niedersachsen hatten sich eine eher seltene Strategie überlegt und begannen die Partie ohne Torwart, dafür mit einer Überzahl an Feldspielern. Im Hinspiel sei ihnen aufgefallen, dass sein Team gegen Ende hin in Unterzahl nachgelassen hatte, so Jannik Hainke. Diese Erfahrung setzte Braunschweig im Rückspiel um. Allerdings waren die Bremer inzwischen deutlich besser darauf eingestellt und machten in dieser Phase allein drei Tore.

Insgesamt fünf der Bremer 15 Treffer gingen auf das Konto von Ben Bruns, den die Mannschaft zum besten Spieler des Wochenendes wählte. So eine interne Abstimmung nehmen sie nach jeder Begegnung vor, erzählte Jannik Hainke. „Es motiviert die Spieler, dann auch im Training wieder mehr gas zu geben.“

Club zur Vahr: Noodt, Jasch, Hoffmann, Abée, Bruns, Krause, Petersen, Wenzel, Treis, Hölter, Fischer.