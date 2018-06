Den Wettbewerb im Damen-Einzel entschied Birgit Meinke vor Christina Jackwerth und Nina Wurthmann.

Bei den Erwachsenen 3 (Q-TTR bis 1250) dominierten die zum Teil ehemaligen Jugendspieler diese Konkurrenz, aber auch einige Damen mischten mit. Maximilian Müller konnte seinen Titel aus 2017 nicht verteidigen, aber mit dem Silberrang doch ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen.

Insgesamt haben sich alle Spieler durch ihre Einsätze in höheren Mannschaften in spielerischer Hinsicht weiter entwickelt, was sich auch in den Platzierungen widerspiegelt: Sidar Birden gewann vor Maximilian Müller und Erkan Lyubenov (Schülerspieler und 4. Herren).

Bei den Erwachsenen 2 (Q-TTR bis 1525) war am deutlichsten zu sehen, wie stark alle Spieler von den Einsätzen in den höheren Mannschaften profitiert haben. Vincent Ho platzierte sich vor Sascha Falk und Kevin Dauer. Bei den Erwachsenen 1 (Q-TTR offen) sorgten 15 Teilnehmer für ein starke Konkurrenz. In drei Gruppen wurden die Viertelfinalisten ermittelt, und es gab einige Überraschungen. Das Finale bestritten Frank-Werner Wickemeyer und Torsten Holstein. Am Ende konnte sich Torsten Holstein mit 4:2 durchsetzen. Das Spiel um Platz 3 entschied Timo Hillebrand mit 4:1 gegen Nico Wendenburg für sich. Der letzten Einzelkonkurrenz ging das beliebte Doppel-Los voraus. Hier wurden die stärksten Spieler gesetzt und bekamen einen Spieler mit niedrigerem Q-TTR zugelost.

Mit neun Doppeln spielten die Turaner die erste Runde in zwei Gruppen jeder gegen jeden aus. Die Platzierten 1 und 2 der Gruppe zogen in das Halbfinale. Den ersten Platz holten Maximilian Müller / Nicolai Vogel vor Erkan Lyubenov / Nico Wendenburg, Alper Bicak / Sascha Falk und Sidar Birden / Torsten Holstein.

Auch am Minitisch gab es zahlreiche interessante Spiele. Wirkt das Spiel an dem kleinen Tisch zunächst mehr wie eine Spaßveranstaltung, zeigte sich sehr schnell, welch „feines“ Händchen die Spieler brauchen, um einen Spielfluss hinzubekommen. Diese Technik beherrschte Timo Hillebrand meisterlich und gab auf dem Weg zum Titel nur zwei Sätze ab. Den zweiten Platz belegte Vincent Ho vor Sascha Falk.