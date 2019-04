Halbfinale Champions League

Tottenham oder Ajax - Außenseiter-Clubs träumen vom Finale

Ein Königsklassen-Halbfinale mit Seltenheitswert. Tottenham und Ajax waren in den vergangenen beiden Jahrzehnten in der Champions League keine große Nummer. Für wen geht das Fußball-Märchen nun weiter? Das Finale in Madrid ist in Sichtweite.