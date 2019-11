Dan) lehrt den Shotokan Stil, der das traditionelle, japanische Karate widerspiegelt, das heißt ohne Schutz oder Kontakt, sondern mit Präzision und Spirit. Karate stärkt die Fitness und Ausdauer, fördert das Selbstbewusstsein und lehrt gleichzeitig, respektvoll mit seiner Umwelt umzugehen. Des Weiteren lernt man eine sichere Art der Selbstverteidigung. Das Training findet ab dem 7. Januar 2020 dienstags von 18.30 bis 20 Uhr in der kleinen Halle des Gymnasiums Obervieland (Eingang über die Felix-von-Eckhardt-Straße) statt. Das Einstiegsalter ist acht Jahre, nach oben gibt es keine Altersbegrenzung. Vor der Anmeldung ist ein zweimaliges Probetraining möglich. Interessierte melden sich in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0421 / 82 82 02 11 oder per Mail an gs@tuskometarsten.de.