Bremen. Alles bleibt, wie es war: An diesem Dienstag wird Gökhan Deli ins Traineramt des BSC Hastedt zurückkehren, zusammen mit seinem Assistenten und Bruder Samet Deli. „Ich konnte nicht einfach gehen“, sagt der 33-Jährige. Er war am Montag letzter Woche nach einem Disput mit Hagen Kelber zurückgetreten. Man war sich nicht einig geworden über die Ausrichtung der Mannschaft, und am Ende standen sogar Rassismus-Vorwürfe gegen den langjährigen Abteilungsleiter und Mäzen im Raum. Nachdem Kelber am Donnerstag zurückgetreten war, hatte sich eine Rückkehr bereits angedeutet. Am Sonntag wurden sich BSC-Vorstand Stefan Oldag und die Deli-Brüder schließlich einig.

Beim 4:1 über den Blumenthaler SV wurde das Team allerdings noch von Interimscoach Iman Bi-Ria betreut. „Doch obwohl er sehr erfolgreich war, lösen wir ihn jetzt wieder ab“, sagt Deli lachend. Er ist bester Laune, und daran vermag auch die angespannte Personalsituation nichts zu ändern. Derzeit sind nämlich einige Spieler verletzt. In Mehmet Tiras (SV Grohn), Bertrand Bingana (Kontakt zu Lilienthal), Sven Hartmann (Kontakt zu OT Bremen), Maurice Kirsch und Rihat Bardhi verzeichnete der BSC darüber hinaus fünf Abgänge. Gökhan Deli ist allerdings überzeugt, dass seine Mannschaft nach dem Rückzug von Hauptsponsor Kleber nicht auseinander bricht. „Es dreht sich bei uns nicht nur ums Geld“, betont der Trainer. Zudem gelang es ihm, einen neuen Sponsor zu gewinnen: Die Firma Morgenland, ein Lebensmittelhersteller, bei dem auch Gökhan Deli beschäftigt ist. „Deshalb wird es an Geld definitiv nicht fehlen.“