Wenn das Team vom Verletzungspech verschont bleibe „und wir im Angriff zu alter Form zurückfinden“, so Wittkopf, „sollten wir in der Offensive zu den stärkeren Mannschaften gehören.“ Allerdings werde es „jedoch nötig sein, unsere Achillesferse Deckung zu verbessern, um in dieser sehr starken Liga die nötigen Punkte einzufahren, um oben mitzuspielen“.

Die Vorbereitung verlief wegen zahlreicher fehlender Spieler erneut durchwachsen. Aufgrund der extrem warmen Temperaturen hatten Wittkopf und sein Team das Freilufttraining der Halle vorgezogen „und erst Mitte August beim Turnier in Stuhr erstmals einen Ball in die Hand genommen“. Der Turniersieg stehe zwar auf dem Papier, „kam aber glücklich zu Stande“, gibt Wittkopf zu, „sodass er im Umfeld keine falschen Erwartungen wecken sollte.“ Gleichwohl sei zu erkennen, „dass das Grundverständnis für Abläufe und Spielzüge nicht gänzlich verloren gegangen ist“.

Da in der Vorsaison einige Spieler verletzt oder aus anderen Gründen abwesend waren, sei der ein oder andere Spieler eher noch wie ein Neuzugang zu sehen, „mal schauen, wie sich dieses Puzzle zusammenfügt“, zeigt sich auch Wittkopf noch unsicher. Auch in Sachen Meisterschaftstipp hält sich der Trainer bedeckt: „Die Auf-und Absteiger sind immer schwer einzuschätzen, doch dürfte die SG Arbergen-Mahndorf der vermutlich größte Favorit auf den Titel sein“. Die SG startet am Sonntag, 9. September (15 Uhr), beim TSV Altenwalde in die Saison.