Bremen. Einmal im Nationalteam zu stehen, ist für jede Sportlerin und jeden Sportler das Nonplusultra. Die Floorballerinnen Katharina Meyer und Patrizia Eikhorst haben sich diesen Traum bereits erfüllt: beide standen kürzlich im Kader, als sich das deutsche Team bei den hochkarätig besetzten Prague-Games in der tschechischen Hauptstadt die Goldmedaille in der B-Konkurrenz holte. Offenbar haben die beiden dort einen guten Eindruck hinterlassen. Denn wenn heute in Mellensee das aktuelle Trainingslager der deutschen weiblichen U19-Nationalmannschaft beginnt, sind auch die beiden Nachwuchstalente des TV Eiche Horn wieder dabei.

„Einmal im Kader zu stehen, war schon immer mein Traum. Jetzt geht es natürlich darum, drin zu bleiben. Das große Ziel ist die Weltmeisterschaft 2020“, sagt die 15-jährige Katharina Meyer. Etwas überraschender kam die Berufung für Patrizia Eikhorst. Die 17-Jährige spielt erst seit drei Jahren intensiv Floorball, während ihre zwei Jahre jüngere Vereinskollegin bereits seit sieben Jahren dabei ist. „Beim ersten Sichtungstraining wusste ich einfach überhaupt nicht, wo ich leistungsmäßig stand und hatte mir kaum etwas ausgerechnet. Jetzt freue ich mich natürlich riesig“, sagt Patrizia Eikhorst.

Kurz vor den Sommerferien kam für die beiden Bremerinnen das Wochenende der Wahrheit. In Berlin stand das erste Sichtungs-Trainingslager der so genannten „WM-Kampagne“ auf dem Programm. Die Prague-Games galten als erster Härtetest für die neue Formation. In Berlin standen für die Spielerinnen der Jahrgänge 2001 bis 2004 drei Trainingseinheiten am Tag sowie ein abschließendes Einzelgespräch an. Sowohl Katharina Meyer als auch Patrizia Eikhorst überzeugten Cheftrainer Pavel Skazko von ihrer Leistungsbereitschaft und standen plötzlich im Kader für die Prag-Spiele. „Ich hatte mir schon einen Platz erhofft, andererseits aber auch mit stärkerer Konkurrenz gerecht“, sagt Katharina. Tatsächlich waren im Vorfeld aber bereits zehn Plätze im später voraussichtlich 15 Spielerinnen umfassenden Kader vergeben, und die bereits nominierten hatten an diesem Lehrgang gar nicht teilgenommen.

Einsätze in fünf verschiedenen Teams

Darum steht für Beiden auch noch nicht fest, ob sie trotz ihrer aktuellen Berücksichtigung später auch tatsächlich zum Weltmeisterschaftsteam gehören. „Das wird sich erst im Laufe des nächsten halben Jahres herausstellen. Jetzt heißt es für uns erst einmal, immer wieder zu den Trainingslagern eingeladen zu werden“, sagt Patrizia.

Wenn ihre Nominierungen vielleicht auch etwas überraschend kamen, so hatten die ­beiden im Vorfeld auch alles dafür gegeben, den Sprung ins Team zu schaffen. Dabei nutzten sie jede Möglichkeit, um weitere Spiel­praxis zu sammeln. Patrizia Eikhorst trainierte und spielte darum gleich in drei Mannschaften parallel, Katharina Meyer sogar in fünf. Unter anderem treten die Beiden auch in in reinen männlichen Nachwuchsteams an und profitierten dabei auch von der doch deutlich härteren Gangart und dem schnelleren Spiel.

Das half auch in den ersten Einsätzen mit der deutschen Mannschaft in Prag. Eingesetzt wurden beide in der Verteidigung, wenngleich sich Katharina „auf allen Positionen“ wohlfühlt und Patrizia zuvor als Stürmerin spielte. „Vielseitigkeit sehe ich schon als großen Vorteil an, weil ich mich dann im Zusammenspiel auch besser in die Rolle meiner Mitspielerinnen hineinversetzen kann“, sagt Katharina Meyer. Das sieht Patrizia Eikhorst anders: „Ich finde es besser, wenn ich mich auf eine Position konzentrieren kann.“ Die Spiele in Prag waren darum auch sehr wichtig für das Horner Duo. „Zum ersten Mal haben wir gegen richtig starke Mannschaften wie die Schweiz oder Schweden gespielt. Dazu kam ein völlig anderes Spielsystem. Das war schon sehr anspruchsvoll“, sagt Patrizia. So dauerte es auch ein wenig, bis das deutsche Team Fahrt aufnahm. „Anfangs klappte das Zusammenspiel noch nicht so richtig, doch dann haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, erklärt Katharina.

Für Beide steht Floorball ganz oben auf Liste. „In den letzten fünf Jahren habe ich alles dafür getan, um mein Ziel zu erreichen. Nahezu jedes Wochenende stand ich in irgendeinem Team bei irgendeinem Turnier in der Halle“, erklärt Katharina. Dafür stieg sie auch aus ihrem Orchester aus, in dem sie bis dato Klarinette gespielt hatte. „Da ich viel zu viel mit Floorball unterwegs war, wäre das gegenüber dem Orchester einfach unfair gewesen, wenn ich dauernd abgesagt hätte. Aber ganz aufhören kann ich mit der Klarinette auch nicht.“

Auch für Patrizia rückte das Gitarre spielen in den Hintergrund. Angesichts von Floorball-Einsätzen und dem im kommenden Jahr anstehenden Abitur fehlt ihr einfach die Zeit. Die Leidenschaft für Floorball wird die Beiden mittelfristig nicht loslassen. Denn noch haben sie ihr großes Ziel vor Augen. Die Einladungen zu den Trainingslagern sind natürlich schon einmal gute Zeichen, aber noch kämpfen insgesamt 40 Spielerinnen um die voraussichtlich 15 Plätze im WM-Team. „Ich mache mir da schon selber ziemlich viel Druck, denn dafür trainiere ich schon so lange. Ich sehe da schon große Chancen“, sagt Katharina. Auch für Patrizia wäre der Sprung in den WM-Kader sehr wichtig. „Allerdings mache ich mir noch nicht so viel Druck. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung, aber wenn es klappt, wäre das natürlich großartig.“