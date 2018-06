In der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) starteten Jaan Pasko und Joshua Runge (beide Jahrgang 2006) mit 14 Mitstreitern im Mehrkampf in der Disziplin Schmetterling (50 m Beine, 100 und 200 m ganze Lage).

Hinzu kamen für jeden Mehrkämpfer die Strecken 400 m Freistil und 200 m Lagen. Die ersten Punkte für die Gesamtwertung sammelten Jaan und Joshua mit den 400 m Freistil auf denen beide hinter ihren Bestzeiten lagen, was sicherlich der Aufregung geschuldet war. Das sollte sich aber schon beim nächsten Start ändern. Besonders Runge fand wieder zur Wettkampfroutine zurück und verbesserte sich über 100 und 200 m Schmetterling jeweils um fast vier Sekunden. Für den letzten Start (200 m Lagen) wurden nochmal alle Kräfte mobilisiert und zwei weitere Bestzeiten erzielt: Jaan schlug nach 2:41,35 und Joshua nach 2:40,84 Minuten an. Das daraus resultierende Gesamtergebnis von Platz elf (1677 Punkte) für Jaan Pasko und Platz 13 (1608 Punkte) für Joshua Runge kann sich mehr als sehen lassen.

Für drei Strecken hatte sich Fabio Röpe (Jahrgang 2003) bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifiziert. Über 50 m Schmetterling schwamm er gegen 24 Konkurrenten mit der neuen Bestzeit von 0:27,02 Minuten auf Rang 11. Das Haupt-Augenmerk der DJM lag auf dem Vorlauf über 100 m Schmetterling. Nach einem schnellen Wettkampf zog Fabio ins Finale ein. Mit seiner Zeit von 0:59,51 Min. erreichte er Platz sieben der Wertung und sicherte sich damit die Finalteilnahme.

Der Start für die letzte Strecke folgte nicht einmal eine Stunde später über 200 m Lagen. Um die Kraftreserven für das Finale zu bewahren, schlug Trainer Rengstorf vor, hier eher verhalten an den Start zu gehen, was abschließend Platz 23 (in 2:20,99 Min.) bedeutete. Der Plan ging auf – mit neuer Bestzeit von 0:59,09 Min. im Finale über 100 m Schmetterling und nur 5/100 Rückstand auf Platz sieben bestätigte Fabio seine Leistungen.