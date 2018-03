Die weibliche U 14 des Bremer Hockey-Clubs hat den nächsten großen Erfolg in der Klubgeschichte eingefahren. Die Spielerinnen von Trainer Martin Schultze setzten sich in Hamburg am Sonntag im Finale der nordostdeutschen Hallenmeisterschaft nach Treffern von Johanna Mühl und Rosa Blietz mit 2:1 über den Berliner HC durch. Mit dem 2:0-Halbfinalsieg über den USC Hamburg hatte sich der BHC zuvor bereits für die deutsche Meisterschaft in zwei Wochen in Gau-Algesheim (3. und 4. März) qualifiziert.

„Der Gewinn der Meisterschaft ist das gute Zeichen, dass es bei uns weitergeht“, sagte Schultze nach dem Endspiel. Nachdem die fünffachen deutschen Meisterinnen des BHC inzwischen zum Teil schon in der ersten Damenmannschaft spielen, wachsen im Klub also auch in den unteren Jahrgängen (2003 bis 2005) wieder vielversprechende Talente heran.

Die Bremerinnen waren nach Erfolgen über den Club an der Alster (3:1) und den Großflottbeker THGC (1:0) sowie dem 1:1 gegen den Berliner SC als Vorrundengruppen-Erster ins Halbfinale eingezogen. Bei der nordostdeutschen Meisterschaft kämpften insgesamt acht Teams aus acht nord- und ostdeutschen Bundesländern um den Titel und die drei Fahrkarten zur DM.