Ab der achten Spielminute lagen der TSW in Führung, in der 20. Minute sogar mit vier Toren (11:7). Durch strittige Siebenmeter gegen den TSW kam Fredenbeck zum 19:19 (50.), doch in der Schlussphase konnten sich die Gastgeberinnen um ihre beste Angreiferin Nadine Hippler (7) erneut auf zwei Tore absetzen – trafen in den letzten Sekunden allerdings mehrfach falsche Entscheidungen, sodass sie beim Stand von 24:23 noch einmal um den Sieg zittern mussten.

TS Woltmershausen: Steinbach; Jalloh, Rosenbaum, Diers, Pirstinger (1), Burchhardt (6/4), A. Steiner (4), Hausstätter (1), Binseel (2), Hippler (7), M. Steiner (2), Rathjen (1).