Die Schwimmer der TSG Huchting/Blumenthal werden im kommenden Jahr sowohl mit den Männern als auch mit den Frauen in der 2. Bundesliga Nord starten. Nachdem sich die Männer als Vorjahresaufsteiger Anfang Februar den dritten Platz und damit den Klassenerhalt klar gesichert hatten, schafften die Frauen nach Abschluss aller Landesligen nun auch den Sprung in die zweithöchste Klasse. Sie hatten sich in Bremen mit 13 243 Punkten klar an die Spitze gesetzt und wurden im Vergleich mit den anderen norddeutschen Landesligen nur vom TV Jahn Wolfsburg (13 772) übertroffen. Platz zwei reichte zum Aufstieg.