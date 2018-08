So geht der SV Werder in die Saison (v.l.): Gustavo Tsuboi, Trainer Cristian Tamas, Hunor Szöcs, Teammanager Sascha Greber, Bastian Steger und Florent Lambiet. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Zweiter waren sie zum Abschluss der Hinrunde, und nach zwischenzeitlich sechs Punktspielsiegen in Folge und 16:6 Zählern auf dem Konto sah es auch Mitte Januar dieses Jahres noch so aus, als sollte der SV Werder Bremen erstmals seit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2013 in der Tischtennis-Bundesliga wieder die Play-offs erreichen. Die Hoffnung währte indes nicht lange. Es folgte eine Serie von Niederlagen, Werder rutschte schnell aus der Play-off-Region und beendete die Saison schließlich mit ausgeglichenem Punktekonto auf Rang fünf.

Die Enttäuschung über die verkorkste Rückrunde, sie klingt noch nach und war auch Thema bei der offiziellen Pressekonferenz zur Saisoneröffnung 2018/19 in der heimischen Klaus-Dieter-Fischer-Halle. Man wolle es besser machen, lautete der Tenor. Aber weil es zur neuen Saison auch ein neues Spielsystem gibt und fast alle Klubs der Liga personell enorm aufgerüstet haben, tat man sich schwer, ein konkretes Ziel oder gar einen Platz unter den besten Vier auszurufen. Einer tat es dann doch: Neuzugang Gustavo Tsuboi.

"Mein Hauptziel ist das Erreichen der Play-offs", sagt Tsuboi, der seit dem 27. Juli mit seiner Frau Janderry in Bremen wohnt. Und für dieses Ziel, betont der 34-jährige Brasilianer mit japanischen Wurzeln, "für dieses Ziel werde ich versuchen, mein Bestes zu geben." Gustavo Tsuboi ist die designierte Nummer zwei im Werder-Team. Hinter dem deutschen Nationalspieler Bastian Steger (37 Jahre) und vor dem Rumänen Hunor Szöcs (26) und dem Belgier Florent Lambiet (22). Tsuboi tritt beim SVW an die Stelle des zum Rekordmeister Borussia Düsseldorf abgewanderten Ägypters Omar Assar.

Neu-Werderaner Tsuboi ist aktuell die Nummer 35 in der Weltrangliste. Er kennt die Bundesliga bereits aus einem zweijährigen Engagement beim TTC Bergneustadt (2014 bis 2016). Zuletzt war er zwei Spielzeiten in Polen aktiv, hat aber in Ochsenhausen gelebt und dort trainiert. Der dreimalige Olympiateilnehmer ist Linkshänder und zudem ein ausgewiesener Doppelspezialist. Gemeinsam mit seinem brasilianischen Nationalmannschaftskollegen Hugo Calderano war er zwischenzeitlich im Doppel sogar die Nummer zwei in der Welt – ein Pfund, von dem Werder in der anstehenden Spieltzeit profitieren möchte.

"Gustavo ist unser Wunschspieler", sagt Werders Teammanager Sascha Greber über die Neuverpflichtung. "Gustavo passt sehr gut zu Werder", sagt Topspieler Bastian Steger. "Er ist ein Kämpfer, der immer alles gibt." Tsuboi wiederum sieht Werder personell gut aufgestellt für die neue Saison. Er sieht viel Potenzial im Team und deshalb "eine gute Chance", um die vorderen Plätze mitspielen zu können.

"Wir haben eine hohe sportliche Qualität in der Mannschaft", glaubt auch Werders Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald. "Die Konkurrenz ist gewaltig, aber ich denke, dass wir ernsthaft um die Play-off-Plätze mitspielen werden." Cheftrainer Cristian Tamas formuliert es derweil etwas vorsichtiger. „Wir haben jetzt mit Hunor Szöcs und Florent Lambiet zwei Perspektivspieler mit großartiger Entwicklung sowie mit Bastian Steger und Gustavo Tsuboi zwei ganz erfahrene Akteure in unserem Kader – das ist eine gute Mischung." Und er fügt an: "Wenn wir gut in die Saison kommen und eine ähnlich gute Hinrunde spielen, denke ich, dass wir uns das aufgrund der Erfahrung aus der letzten Saison nicht mehr aus der Hand nehmen lassen."

Die Play-offs, sie sind doch ein stets wiederkehrendes, ein beherrschendes Thema. Seit dem 20. Juli bereitet sich Werder nun schon auf die am 19. August mit einem Heimspiel gegen den TSV Bad Königshofen beginnende Saison vor. Mit dem Stand der Vorbereitung ist Cheftrainer Tamas vollauf zufrieden. Inklusive des am Vortag aus Asien eingeflogenen Spitzenspielers Bastian Steger hatte er bei der Einheit am Vormittag zwölf Aktive in seiner Trainingsgruppe. "Und das brauchst du auch", sagt Tamas. Denn nur so habe man die Gelegenheit, untereinander die verschiedenen Spielstile zu variieren, also für stets neue Anforderungen an den Einzelnen zu sorgen.

Ein Trainingsschwerpunkt ist dabei die Suche nach einer Doppelformation. In der neuen Saison soll beim Stand von 2:2 ein Doppel die Entscheidung bringen – wobei der an Eins aufgebotene Akteur für einen Einsatz in so einem Doppel gesperrt wäre. Es darf also taktiert werden, allerdings ist eine Kombination Steger/Tsuboi eher unwahrscheinlich. "Wir haben die Nummer 30 und 35 im Team, das muss man schon nutzen", sieht auch Tamas die beiden Topleute an den vorderen Positionen gesetzt. Gänzlich ausschließen mag er es zwar nicht, "aber dafür müssten Hunor oder Florent schon richtig gut spielen". Dass Tsuboi im Fall eines Entscheidungsdoppels indes erste Wahl wäre, lässt Tamas durchklingen, als er anmerkt: "Eine Links-Rechts-Kombination ist dafür die ideale Besetzung." Und Gustavo Tsuboi ist aktuell die einzige Linkshand im Team.

Zur Sache

Wieder ein Heimspiel in fremder Halle

Zum dritten Mal hat der SV Werder ein Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga verkauft. Am Sonntag, 4. November um 15 Uhr treffen die Bremer in Belm (Landkreis Osnabrück) auf den Deutschen Vizemeister TTF Ochsenhausen. Als Gastgeber fungiert dort die Tischtennis-Abteilung des SV Concordia Belm-Powe, Anlass ist die Wiedereröffnung der Sporthalle am Heideweg in Belm, die aufwendig saniert wurde. "Wir haben damit bisher gute Erfahrungen gemacht", sagt Teammanager Sascha Greber zum Ausflug ins Umland. "Und wir sind davon überzeugt, dass auch dies eine gute Veranstaltung wird."

Erstmals fremdgegangen ist der SVW im Februar 2016. Seinerzeit fungierte der SC Blau-Weiß Papenburg als Ausrichter des Bremer "Heimspiels" gegen TTC Fulda, Werder – ohne den erkrankten Spitzenspieler Bastian Steger angetreten – verlor die Partie in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule vor rund 700 Zuschauern mit 2:3. Im November der Vorsaison wiederum präsentierten sich die Grün-Weißen beim TV Bruchhausen-Vilsen. Wieder hieß der Gegner Fulda, diesmal aber mit anderem Ausgang: Vor etwa 400 Zuschauern gewannen die Bremer mit 3:1.