Die Gäste legten furios los und konnten über ein 9:5 (18. Spielminute) bis zur Pausensirene kontinuierlich einen komfortablen Vier-Tore-Vorsprung halten. Während sich die Gastgeberinnen um ihre beiden Top-Angreiferinnen Melina Frank (fünf Tore) und Thresa Mähr (6/vier Siebenmeter) ungewöhnlich viele technische Fehler im Spielaufbau leistete, gelang es den TSW-Frauen, die Fehlerquote gering zu halten und im Torabschluss durch große Effektivität zu überzeugen.

Anders das Bild in den zweiten 30 Minuten: „In der zweiten Hälfte des Spiels, haben wir uns in Kleinigkeiten verlaufen“, zeigte sich Michaela Ferldmann unzufrieden, „haben viele technische Fehler gemacht und die Bälle nicht mehr im Tor untergebracht.“ Dennoch hatten die Gastgeberinnen letztlich das Glück auf ihrer Seite und lagen am Ende mit einem Tor vorne. Während die Hastedterinnen enttäuscht die Halle verließen, dürfen die Pusdorferinnen fünf Spieltage vor Saisonende und bei lediglich zwei Punkten Rückstand auf den ersten der beiden Aufstiegsplätze nun sogar von der Landesliga träumen.

TS Woltmershausen: Steinbach, Diers, Heider, Hausstätter, Krause, Burchhardt (1/1), Pirstinger (1), Rosenbaum (1), A. Steiner (1), M. Steiner (2), Hippler (2), Rathjen (3), Binseel (5/3), Stüven (5)