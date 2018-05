Aufstieg in die Stadtliga 1

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tura II feiert Tischtennis-Titel

Rainer Jüttner

Gröpelingen. Nach der Meisterschaft der ersten Mannschaft in der Bremen-Liga und dem Aufstieg in die Bezirksliga Bremen-OHZ-Verden gab es auch für die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft von Tura Grund zum Feiern. Dass die „Zweite“ in die Stadtliga 1 der Männer aufsteigen wird, zeichnete sich bereits ab, aber auf welchem Platz oder über die Relegation, entschied sich erst beim letzten Spiel der Saison.