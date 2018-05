Starke Mannschaftsleistung

Tura-E-Junioren Turnier-Vierte

Rainer Jüttner

Gröpelingen. Die erste Fußball-E-Junioren von Tura Bremen belegten beim Turnier mit 64 Mannschaften in der Provinz Limburg in den Niederlanden einen beachtlichen vierten Platz. Nach zwei hohen Siegen in der Vorrunde gegen die holländischen Teams Vios 38 mit 7:0 und De Zwaluw mit 12:0 sowie einem 0:0-Unentschieden gegen Mid Somerset RTC aus England qualifizierten sich die Nachwuchskicker aus Gröpelingen für die Finalrunde.