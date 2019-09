September, empfangen die Gröpelinger den TSV Lunestedt um 20 Uhr im Vereinszentrum am Bert-Trautmann-Platz/Lissaer Straße 60. Der ersten Herrenmannschaft von Tura war der direkte Durchmarsch von der Bezirksliga Osterholz/Verden/Bremen in die Bezirksoberliga West gelungen. „So kann es gern weitergehen“, freute sich Tischtennis-Abteilungsleiterin Birgit Meinke nach dem ersten Erfolg in der neuen Liga. Tura spielte mit Tim Otterbein, Torsten Holstein, Nico Wendenburg, Timo Hillebrand, Robert Weiss und Frank-Werner Wickemeyer.