Dominique Bonanni wird mit Spannung verfolgen, wie die SFL Bremerhaven in die Landesliga startet. Die Bremerhavener, am Sonntag (15 Uhr) zu Gast bei der TSV Farge-Rekum, liegen derzeit nur zwei Punkte vor Tura Bremen auf dem zweiten Rang der Landesliga. Da möchte der Trainer der Gröpelinger Kicker schon gern wissen, wie es weitergeht mit dem Tabellennachbarn. Als Aufsteiger hat Tura bislang eine starke Saison gespielt. Der dritte Tabellenplatz ist deutlich mehr als einem Neuling zuzutrauen war. Sein Team zählt hinter dem Tabellenführer SC Borgfeld (38 Punkte) und der SFL (34) zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf einen der beiden Aufstiegsplätze zur Bremen-Liga. Ein Durchmarsch könnte dem Trainer gefallen, auch wenn Dominique Bonanni an seiner Maxime festhält: „Sind wir sechs, sieben Spieltage vor dem Ende noch immer oben dabei, beschäftigen wir uns mit dem Thema.“

In diesen Tagen sind seine Gedanken allerdings in eine andere Richtung ausgerichtet. Denn der Tura-Coach kann sich derzeit nicht vorstellen, dass sein Team das Niveau aus dem vergangenen Jahr halten wird: „In unserer Verfassung gewinnen wir kein Spiel mehr.“ Zwar umfasst sein Kader 28 Spieler. Doch allein zehn sind in Schichtarbeit tätig, können also nicht im gewünschten Umfang trainieren. Ihnen macht Bonanni ebenso wenig einen Vorwurf wie den momentan verletzten Kickern. Einigen anderen dagegen schon: „Die Zuverlässigkeit ist ein Problem, bei manchen Spielern muss ich den Charakter infrage stellen.“

Die vergangenen Wochen sollten Tura eigentlich intensiv auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Doch oft wurde Bonanni mit Absagen konfrontiert: „Das waren Ausreden, die für einen Vollblutfußballer nicht nachvollziehbar sind.“ Der Trainer glaubt, angesichts der guten Leistungen in der Hinrunde habe sich eine gewisse „Gemütlichkeit“ breit gemacht. Mit dem Ergebnis, dass die Trainingseinheiten nicht nur unter der Abwesenheit der Schichtarbeiter und Verletzten litten, sondern auch unter der mangelnden Leistungsbereitschaft der einsatzfähigen Spieler.

Die Folgen seien den Testspielen zu entnehmen: Den glatten 9:1-Erfolg über den TSV Grolland bezeichnet er als „Ausreißer“. Die Niederlagen gegen den VfL Stenum (0:5), den TB Uphusen (0:8) und den TuS Schwachhausen (2:6) würden die aktuelle Form der Mannschaft besser beschreiben. „Wir machen individuelle Fehler, die auf mangelnde Konzentration zurückzuführen sind, und die kommt von der mangelnden Fitness“, sagt Bonanni. Ihm half bislang auch nicht, dass Tura in Kevin Kujawa (DJK Blumenthal), Sebastian Schade und dem derzeit verletzten Julian Radke (beide VfL 07) drei externe Neuzugänge in der Winterpause verpflichtete und zudem den erfahrenen Faruk Akkus aus der 2. Herren zurückholte. „Im Moment bringe ich Leute, die unter normalen Umständen nicht zum Einsatz kommen“, sagt Bonanni.

Gleichwohl ist er überzeugt von der Entwicklung und will den eingeschlagenen Weg weitergehen. Vielleicht zeigt die Mannschaft schon am Wochenende ein anderes Gesicht. Geplant ist ein weiterer Test, auf eigener Anlage ist am Sonnabend Hansa Friesoythe zu Gast. Auch Atlas Delmenhorst könnte kommen. Sollte deren Pflichtspiel ausfallen, wird ab 14 Uhr ein Blitzturnier mit drei Teams ausgetragen. Aber wie auch immer der letzte Test verläuft: Die Aussichten vor dem eigenen Start in die Landesliga am 24. Februar bei DJK Blumenthal könnten besser sein. „Unsere Lage ist prekär“, sagt Bonanni.