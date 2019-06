Das Wochenende begann am Freitagabend mit einem lockeren Training bei den Jeßnitzern. Zum Turnierbeginn zeigten die Turaner nicht gerade ihre beste Leistung. Das Los hatte eine schwere Gruppe parat, allerdings taten sich die Bremer auch bei den vermutlich leichteren Gegnern sehr schwer. In der Gruppenphase reichte es daher nur für zwei einzelne Gewinnsätze. Positiv überrascht waren die Turaner, dass sie in der Gruppe Vorletzter geworden sind. „Wir durften daher im letzten Spiel tatsächlich noch um den neunten Platz spielen“, so Steffi Boll. Hier hatten sich die Bremer anscheinend warm gespielt. Das Spiel wurde deutlich mit 2:0 gewonnen.