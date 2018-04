Alle neun Turnerinnen qualifizierten sich damit für das Landesfinale im Mai.

Das ist auch für die so erfolgsverwöhnten Huchtingerinnen ein absolutes Novum. Noch nie konnten sich bislang alle Turnerinnen des Vereins für den Landesentscheid qualifizieren. Erfolgstrainerin Katharina Kort zeigte sich höchst zufrieden mit den Leistungen ihrer Nachwuchssportlerinnen: „Die Mädchen sind großartig. Sie haben sehr fleißig und engagiert trainiert. Das hat sich in einer Top-Leistung beim Wettkampf gezeigt.“

Die Riege der Jüngsten startete am Zittergerät, dem Schwebebalken. Dort setzte sich die spätere Gesamtsiegerin, Feline Voges, schon zu Wettkampfbeginn mit 14.300 Punkten an die Spitze. Die Siebenjährige entschied im Anschluss auch die verbleibenden drei Geräte – Boden, Stufenbarren und Sprung – für sich. Aber auch ihre Vereinskameradin, Philine Görisch, erzielte am Balken mit 14.200 Punkten eine absolute Top-Wertung.

Im Endergebnis platzierten sich die Huchtingerinnen der Altersklasse 7 wie folgt:1. Feline Voges (56.300 Punkte), 2. Josie Wojciechoski (52.100), 3. Philine Görisch (51.800), 5. Ana Schill (48.400), 7. Emiliy Hoberg (47.000), 8. Emira Ranja Mdionrat (45.450).

Die „älteren Mädchen“ traten zu Dritt in der Altersklasse 8 an. Dort konnte sich die siebenjährige Angelina Fegler insgesamt den ersten Platz erstreiten. Der Wettkampf startete für diese Riege am Stufenbarren. Damit hatten sie ihr vermeintlich schwächstes Gerät gleich zu Beginn hinter sich gebracht. Am danach folgenden Schwebebalken erzielte Angelina Fegler ihre persönliche Tageshöchstwertung. Sie erturnte sich mit einer „blitzsauberen“ Übung beachtliche 13.950 Punkte. Beim anschließenden Bodenturnen hatten die Huchtinger Mädchen gegenüber der Konkurrenz vom TSV Buchholz 08 das Nachsehen. Am letzten Gerät, dem Sprung, gelang Amelie Roddewig zu guter Letzt mit 14.650 Punkten ein weiterer Spitzenwert.

Im Endergebnis platzierten sich die drei „Größeren“ in der Altersklasse 8 wie folgt: 1. Angelina Fegler (52.800), 5. Amelie Roddewig (45.900), 6. Alea Bytyqi (29.950).