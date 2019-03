Der Verein möchte es nicht zulassen, dass im schlimmsten Fall mehr als einhundert Kinder und Jugendliche keinen Sport mehr im TuS Komet Arsten ausüben können. Außerdem sucht die Tennisabteilung einen Platzwart, der die Außenanlage in „Schuss hält“. Wer Interesse hat, mit den Sportanlagen am Korbhauser Weg und in der Egon-Kähler-Straße die genannten Aufgaben zu übernehmen, wendet sich an die Geschäftsstelle in der Egon-Kähler-Straße 145, Telefonnummer 0421-82 82 02-11. oder per E-Mail: gs@tuskometarsten.de.