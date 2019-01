25:30 gegen Topfavorit Badenstedt – Für die weibliche Handball-A-Jugend ist die Qualifikation zur Oberliga ein Riesenerfolg

TuS Komet Arsten startet mit einer Niederlage

Bremen. Große Freude herrschte an der Egon-Kähler-Straße in Arsten: Als Tabellendritter ihrer Vorrrundengruppe qualifizierten sich die Spielerinnen der weiblichen A-Jugend des TuS Komet neben Top-Favorit TV Hannover-Badenstedt und dem SV Werder Bremen für die neue Saison in der Handball-Oberliga. „Damit gehören zu den sechs besten Mannschaften aus Niedersachsen und Bremen“, freute sich TuS-Trainer Marc Albers, „aus meiner Sicht ein Riesenerfolg für den Verein und eine tolle Sache für die Mädels in ihrem letzten Jugendjahr.