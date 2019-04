). „Leider sorgten unnötige Fang-und Abspielfehler immer wieder dafür, dass die HSG in beiden Halbzeiten immer wieder verkürzen und in den ersten 30 Minuten schließlich sogar ausgleichen konnte“, resümierte TuS-Trainer Torsten Uhlenberg nach dem letztlich verdienten 33:30 (14:14)-Heimsieg.

Durch den Erfolg sicherte sich der TuS Komet Arsten den dritten Tabellenplatz – und hat mit dem neu formierten und jungen Team die Erwartungen des Trainerteams bereits zwei Spieltage vor Saisonende übertroffen. „Außerdem bleibt unser Team Zuhause weiterhin ungeschlagen“, fügte Uhlenberg stolz hinzu.

Nach dem Ausgleich der Gäste nutzte Uhlenberg seine erste Auszeit in Durchgang eins, um die beste HSG-Angreiferin Chantal Laskowski (sieben Tore/drei Siebenmeter) in konsequente Manndeckung nehmen zu lassen. Diesen Job übernahm die erneut stark aufspielende Stefanie Segieth (8), die zudem mit zwei Treffern für die zwischenzeitliche 12:9-Führung sorgte (24.). Bis zur Pause kamen die Gäste dennoch zum Ausgleich, direkt nach Wiederbeginn gingen sie sogar in Führung, ehe Arstens Beste an diesem Tag, Nathalie Meinke (10/2), ihr Team wieder zurück in die Erfolgsspur bringen konnte.

Nach zunächst ausgeglichenem Spiel egalisierte Arstens Linksaußen Lea-Sophie Jarzembowski (5) die einzige Gästeführung „und brachte uns anschließend mit zwei weiteren sehenswerten Toren auf die Siegerstraße“, erläuterte Uhlenberg. In der finalen Phase überzeugte neben der starken TuS-Torfrau Lara Kasch dann auch noch Abwehrchefin Mirja Kahle (5) in der Offensive der Gastgeberinnen mit drei Rückraum-Treffern, wodurch Arsten sich auf vier Tore absetzen konnte (32:28/57.), ehe schließlich Nathalie Meinke den verdienten Schlusspunkt setzte.

Der dritte Platz bedeute für den zum Saisonende scheidenden Trainer, „dass wir das Feld für meinen Nachfolger Harald Logemann sehr gut bestellt haben“, versicherte Torsten Uhlenberg.

TuS Komet Arsten: Kasch, Malin Kahle; Brockhoff, Müller, Molzahn (1), C. Meyer (1), Frank (1), Groen (2), Mirja Kahle (5), Jarzembowski (5), Segieth (8), Meinke (10/2).