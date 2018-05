Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx (XYZ)

Die Einschätzung machte bereits im Verlauf dieses Fußballspiels die Runde, und sie ließ keinen Zweifel aufkommen. „Das ist das beste Finale seit Jahren“, meinten die Interessierten unisono. Das war gut für die 750 Zuschauer, kamen sie doch auf ihre Kosten. Die Kickerinnen des TuS Schwachhausen auch, sie gewannen ja den Lotto-Pokal dank eines 2:1 (1:0)-Erfolgs. Nur der ATS Buntentor, der hatte als Verlierer irgendwie nichts vom spannenden Charakter der Partie gehabt.

„Die Enttäuschung ist groß“, bekannte Buntentors Trainer Dennis Bittner. Es half ihm nicht, dass seine Mannschaft so engagiert und phasenweise überlegen angetreten war. Der Gegner jubelte, und darauf kam es an. „Ich war schon sehr stolz auf die Verbandsliga-Meisterschaft – und bin es jetzt noch mehr“, meinte TuS-Trainer Benjamin Eta. Er fand auch, das Finale habe ein hohes Niveau besessen und müsse zu den Highlights in der jüngeren Geschichte des Wettbewerbs zählen.

Eta meinte zudem, ein „über 90 Minuten ausgeglichenes Spiel“ verfolgt zu haben. Auch das war richtig – bis auf die Anfangsphase. Die Kickerinnen des TuS Schwachhausen waren sich ja sicher gewesen, dem Gegner aus der Regionalliga auf Augenhöhe begegnen zu können. Die ersten Minuten der Partie ließen diesen Schluss allerdings nicht zu. Denn während der TuS recht abwartend startete und beeindruckt schien von der Atmosphäre dieses Finales, kontrollierte der ATS das Geschehen – und besaß ein paar gute Chancen zur Führung. Etwa als Aline Stenzel allein auf das Schwachhauser Tor zulief, aber von Torfrau Nantke Penner gestoppt wurde (6.), Alva-Lina Veenhuis per Kopf scheiterte (8.) und Stenzels Fernschuss die Latte traf (34.).

„Wir wollten kompakt stehen, aber nicht tief“, kommentierte Benjamin Eta die Anfangsphase. Er machte eine gewisse Nervosität für den verhaltenen Auftritt verantwortlich, und Nantke Penner bestätigte diesen Eindruck. „Die Anspannung war schon zu spüren“, so die TuS-Torhüterin. Während ihr Team also ein wenig glücklich durch die ersten Minuten der Partie gekommen war, dachte man beim ATS mit Wehmut an die vergebenen Chancen zurück. „Wir spielen engagiert und müssen das Spiel in dieser Phase eigentlich entscheiden, aber wir belohnen uns nicht“, so Dennis Bittner.

Es war ja auch wirklich recht einseitig zugegangen: In der ersten halben Stunde hatte der TuS den Möglichkeiten des Gegners lediglich ein Solo von Jana Rietmann entgegenzusetzen, die aus 14 Metern schließlich an ATS-Keeperin Jessica Kaufmann scheiterte (24.). Diese Gelegenheit kam allerdings nicht ganz zufällig: Im Verlauf der ersten Hälfte hatte der TuS Schwachhausen die Zurückhaltung abgelegt und an Sicherheit gewonnen. „Da haben wir gemerkt, dass wir das Spiel entscheiden können“, so Eta. Zur Führung war seine Mannschaft allerdings eher ungeplant gekommen: Ein Fernschuss von Charlotte Spude konnte nur auf der Linie geklärt werden, und so staubte Katharina Hamann aus drei Metern zum 1:0 ab.

Es war ein Treffer, der eine nachhaltige Wirkung entfaltete. Denn während Schwachhausen angesichts der Führung natürlich erst recht Selbstbewusstsein tankte, war der ATS irritiert: Er hatte doch das Spiel gemacht und all die Chancen besessen – und nun lag der Gegner plötzlich vorn. Es sollte dauern, ehe sich Buntentor von diesem unerwarteten Verlauf erholte. Zu einem dominanten Auftritt reichte es allerdings nicht mehr. Bis in die Schlussphase hinein verlief das Spiel ausgeglichen, mit relativ wenig Torszenen. Dem von Lara Möhlmann verwandelten Strafstoß zum 2:0 (Foul von Farina Meyer an Jana Rietmann) folgte dann aber eine beeindruckende Schlussoffensive. Mehr als der tolle Volleytreffer von Alina Stenzel zum Endstand sprang allerdings nicht heraus.