Das Training wird von einer erfahrenen Trainerin aus dem Faustball durchgeführt. Faustball gehört zu den ältesten Ballsportarten der Welt und ist schnell, variantenreich und ein echter Teamsport. Gerne können die Kinder auch ihre Eltern mitbringen, die sich auch gleich mit einbringen können. Trainiert wird immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr in der Vereinsporthalle am Panzenberg, Hans-Böckler-Str. 1a. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tv1875.de oder unter der Telefonnummer 38 077 33 in der Geschäftsstelle.