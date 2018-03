Große Erleichterung bei Horns Trainer Marcus Lentz nach dem 3:1 über Bonn. (Hansepixx)

Seit Wochen schon schwebt das Damoklesschwert des "Nicht-Verlieren-Dürfens" über den Drittliga-Volleyballerinnen vom TV Eiche Horn, und genauso lange spukt in deren Köpfen der Showdown mit den "Endspielen" gegen das Führungsduo Ostbevern (18. März) und Aligse (25. März) herum. Umso bemerkenswerter ist die Beständigkeit, mit der die Bremerinnen ihr Pflichtprogramm bis zu den beiden Saisonhöhepunkten bislang abarbeiten. Am Sonntag feierte die Mannschaft von Trainer Marcus Lentz ihren neunten Sieg in Folge. Mit dem 3:1 (25:14, 29:27, 24:26, 25:19) über die SSF Fortuna Bonn wahrten die Hornerinnen ihre Titel- und Aufstiegschancen.

"Sich ganz auf diesen Gegner zu fokussieren, war extrem schwer, ich bin wirklich glücklich, dass wir uns jetzt nach dieser Pflichtaufgabe mit den beiden kommenden Spielen belohnen können", sagte Marcus Lentz. Seine Spielerinnen benötigten die volle Aufmerksamkeit, um mental gegen die starken Gäste dagegen zu halten. Umso erstaunlicher war die Leichtigkeit, mit der die Bremerinnen Satz eins für sich entschieden. Zugleich war diese scheinbare Mühelosigkeit Gift für die Konzentration in den folgenden Durchgängen. Denn in den Sätzen zwei und drei machte sich die abfallende Körperspannung mehr und mehr bemerkbar. Bonn belohnte sich im zweiten Abschnitt zunächst mit einer 18:14-Führung für den nicht nachlassenden Kampfgeist, doch auch die Bremerinnen hielten nach zwei Auszeiten wieder verstärkt dagegen und konnten den Satzverlust gerade noch abwenden.

Moral gut – alles gut? Nein, noch nicht, denn die Bonnerinnen verstärkten noch einmal die Gegenwehr, während bei den Gastgeberinnen das zuvor starke Aufschlag- und Annahmespiel immer anfälliger wurde. Zwei, drei Nachlässigkeiten genügten, um Bonn den zu diesem Zeitpunkt verdienten Satzgewinn zu sichern. "Da mussten in der Satzpause schon mal klarere Worte her, um die Mannschaft wieder zu erden", sagte Marcus Lentz. Doch die Hornerinnen fanden in die Spur zurück. Die Annahme wurde wieder stabiler, damit auch die Variabilität im Angriff, und mit einem relativ klaren Satzgewinn beendeten die Hornerinnen diesen vorletzten Heimspieltag. "Jetzt kommt nur noch das Kürprogramm – und darauf freue ich mich", sagte Marcus Lentz.

TV Eiche Horn: Frackmann, Neddermann, Schulze, Andoh, Kahrs, Zepelin, Kappler, Sobieraj, Hanke, Färber, Giese.