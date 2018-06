Bremen. Die Erfolgsserie des TV Eiche Horn in der 3. Volleyball-Liga West der Frauen hält an: Am Sonntag setzte sich das Team des Trainergespanns Gert Stürmer/Marcus Lentz in eigener Halle auch gegen die Zweitligareserve des SC Union Emlichheim mit 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:23) durch und feierte damit seit Rückrundenstart Anfang Januar bereits den sechsten Sieg in Folge. Bemerkenswert dabei: In allen sechs Partien gelang den Hornerinnen die Maximalausbeute von drei Zählern.

Mit jetzt 40 Punkten auf dem Konto liegt der TV Eiche aktuell nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter SF Aligse auf Rang drei. Das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg verspricht also noch einiges an Spannung – zumal Horn an den letzten beiden Spieltagen noch auf die direkten Konkurrenten Ostbevern und Aligse trifft. „Wir müssen jetzt in jedem Spiel liefern, um bis zu diesem Saisonfinale unsere Position zu festigen“, sagt Marcus Lentz mit Blick auf die davor anstehenden Aufgaben gegen den Detmolder TV, SV Wietmarschen und Fortuna Bonn.

Gegen die junge und hoch veranlagte Mannschaft aus Emlichheim haben die selbstbewusst auftretenden Hornerinnen geliefert. Einzig im dritten Satz dieser umkämpften und von vielen langen Ballwechseln geprägten Partie leistete sich der TV Eiche einige Schwächen in der Annahme, kam aber nach einem 9:13 im vierten Satz wieder zurück und verhinderte am Ende abgeklärt den Gang in den drohenden Tiebreak. Mit einem erfolgreichen Schnellangriff über die Mitte sorgte die stark aufspielende Joana Kahrs für den Punkt zum 25:23.

TV Eiche Horn: Schulze, Neddermann, Frackmann, Andoh, Hanke, Sobieraj, Zepelin, Kahrs