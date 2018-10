Mit zwei starken Aktionen beendete Joana Kahrs den letzten umkämpften Satz zum Horner 3:0-Heimsieg über Senden. (Baumgart)

Am Ende machten sie es dann doch wieder spannend. Nach zwei klaren Satzgewinnen (25:14, 25:20) schien die Volleyballerinnen des TV Eiche Horn die Angst vor der eigenen Courage wieder einzuholen, und der dritte Durchgang wurde somit noch einmal zu einer echten Bewährungsprobe. Aber die bestanden die Bremerinnen letztlich mit Bravour. Mit zwei klasse Aktionen holte Mittelblockerin Joana Kahrs die beiden letzten Punkte zum 28:26. Damit gewann Eiche diesen Satz und feierte mit dem 3:0-Heimsieg über den ASV Senden den ersten Sieg der noch jungen Drittliga-Saison.

Nach zwei Niederlagen wirkte dieses 3:0 sehr befreiend, und das kollektive Durchatmen bei Spielerinnen sowie dem Horner Trainerduo Marcus Lentz und Gert Stürmer war deutlich zu spüren. „Wir hatten ja auch in den ersten beiden Partien sehr gute Ansätze, haben es aber noch nicht verstanden, konsequent bis zum Ende durchzuspielen. Das hat diesmal geklappt und die Mannschaft hat sich endlich belohnt“, sagte Marcus Lentz.

Dabei gab der Aufschlag den Ausschlag. Letztlich waren die Hornerinnen in allen Elementen überlegen, mit den sehr platzierten Angaben setzten sie die Sender Annahme jedoch bereits mit dem ersten Ball extrem unter Druck. Die Folge waren ein sehr souveräner erster Satzgewinn und ein zweiter gewonnener Durchgang, der bereits andeutete, dass sich Senden offenbar doch nicht so einfach in sein sportliches Schicksal ergeben würde.

Denn trotz klarer Überlegenheit konnten die Hornerinnen ihre unterschwellige Nervosität nie ablegen. Sobald Senden ein paar Punkte in Serie verbuchte, war die eigentlich unnötige Unsicherheit bei den Eiche-Spielerinnen wieder da. Deutlich wurde das besonders im dritten Satz, als Eiche erstmals einen Rückstand aufholen musste.

Horn antwortete mit einigen Wechseln. Bernice Andoh kam für Ina Schulze im Außenangriff, Julia Färber für Anniken Tefs und Zuspielerin Hanna Frackmann für Linda Neddermann. Diese Maßnahmen brachten Senden aus dem Konzept, und die Bremerinnen konnten wieder ausgleichen. Das Spiel wogte hin und her, Senden hatte sogar bereits einen Satzball (24:23). Erst nach dem 26:26 setzte Joana Kahrs mit einem unüberwindbaren Block sowie mit einem tollen Schnellangriff, mutig initiiert von Hanna Frackmann, die beiden letzten Bälle ins Feld der Gäste.

TV Eiche Horn: Andoh, Frackmann, Färber, Hanke, Justine Husmann, Kahrs, Neddermann, Schulze, Sobieraj, Tefs, Zepelin.