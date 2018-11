Trotz Erkältung hatte Michaela Bach-Kamp im ersten Satz zwei Chancen, um entscheidend in Führung zu gehen. Bleiben solche ungenutzt, wird man auf diesem Niveau bestraft. Mit 6:4 und 6:4 setzte sich Angela Duis schließlich durch. Auch Petra Staats lieferte sich auch ein umkämpftes Match. Nach Verlust des Tie-Breaks im ersten Satz, ging auch der Zweite mit 4:6 verloren. Anstelle der erkrankten Wilking und Pölkner waren Susanne Mewis und Anna Kröff chancenlos. Das starke Team des DTV Hannover setzte sich dann auch in beiden Doppel durch und gewann letztlich mit 6:0. Trainer Frank Borchers hofft nun, dass sich die Kranken und Verletzten in der Spielpause bis zum 12. Januar erholen und zum Saisonfinale in Form kommen.

Bei DuWo Hamburg kommen die Herren-40 in der Nordliga zwar nicht unter die Räder, aber die Hamburger wurden beim 4:2-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht. Sensationell war der Sieg von Christof Redeker im Match-Tie-Break gegen André Schürbesmann (15-facher Landesmeister Schleswig-Holstein). Unglücklich lief es bei Martin Beneke, der nach gewonnenem ersten Satz verletzt aufgeben musste. Borchers und Müller spielten gut mit, aber die DuWo-Spieler waren dann doch die Nuance stärker. Nach Punkteteilung in den Doppeln hieß es abschließend 4:2 für DuWo. „Das wird zum Ende der Saison richtig eng“, sagte Redecker. Im Januar stehen die Spiele auf dem Programm, die in Bestbesetzung noch die nötigen Punkte bringen sollen.