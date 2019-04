Die Basketballerinnen des SV Grambke-Oslebshausen feierten die Bezirksliga-Meisterschaft. (SVGO, frei)

Souverän auf Platz eins stand der VfL Stade, der die gesamte Spielserie ungeschlagen blieb. Auch im direkten Duell mit dem SVGO blieb Stade zweimal siegreich. Doch über die Meisterschaft in dieser Spielklasse entschieden in diesem Jahr zwei Play-off-Spiele.

Für das erste Spiel in Oslebshausen hatten sich die SVGO-Verantwortlichen eine Menge einfallen lassen. So gab es einen Hallensprecher, einen großen Fanblock und eine kleine Pausenshow durch den Zirkus Fiffix. Die Spielerinnen wurden beim Einlaufen namentlich aufgerufen und mehr als 150 Zuschauer veranstalteten mit Pauken und Trommeln ein wahres Spektakel. Angetrieben durch diese tolle Atmosphäre legten die Gastgeberinnen richtig los. Von Anfang an dominierte die Heimmannschaft das Spiel und baute ihren Vorsprung jedes Spielviertel aus. Am Ende wurde mit 55:29 Punkten ein nicht für möglich gehaltener Sieg erzielt.

Eine Woche später ging es zum entscheidenden Rückspiel nach Stade. Extra für dieses Spiel hatten die Oslebshauser einen Bus gechartert und entsprechend groß war die Zahl der mitgereisten Fans. Die mitgebrachten Trommeln wurden aufgebaut und die Transparente ausgerollt. Alles war für ein großes Spiel angerichtet.

Doch das erste Viertel war für die SVGOerinnen um Kapitänin Karo Döhring ein Debakel, denn Stade lag mit 18:1 Punkten in Führung und der scheinbar komfortable Vorsprung aus dem Hinspiel war damit schon fast aufgebraucht. „Wenn du so einen katastrophalen Fehlstart erlebst, bist du als Spielerin völlig verunsichert und natürlich enttäuscht. In dieser Situation bist du als Trainer gefragt“, erklärt Rolf Benecke, der das Team gemeinsam mit Erol Zengin trainiert. Insofern war klar, dass es in der Viertelpause nur darum ging, dass SVGO-Team aufzubauen und Selbstvertrauen zu schaffen.

Die Pausenansprache des Trainers trug Früchte. Mit Leidenschaft und großer Moral kämpfte sich die Mannschaft wieder zurück ins Spiel. Am Ende verloren die SVGOerinnen zwar knapp mit 43:46, doch die Meisterschaft war perfekt. „Die Mädchen haben große Moral bewiesen. Nach einem derartig hohen Rückstand sich so zurück zu kämpfen, zeugt von einem guten Teamgeist“, meinte Benecke am Ende des Spiels. Entsprechend großartig war die Stimmung nach dem Schlusspfiff bei Spielerinnen, Fans und Betreuern.

SV Grambke-Oslebshausen: Nilay Karsli, Kübra Tasova, Karo Döhring, Janina Böckmann, Jasmin Latt, Johanna Buttelmann, Fabienne Schaffrath, Tabea Bonin, Jule Sommer, Isabella Piras, Ilka Gartner, Emilia Camara.