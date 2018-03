Martin Schultze (Kuhaupt)

Gau-Algesheim. Die A-Mädchen des Bremer Hockey-Clubs haben ihr Minimalziel erreicht und stehen im Halbfinale um die Deutsche Hallen-Meisterschaft. Bei den Titelkämpfen im nahe Bingen (Rheinland-Pfalz) gelegenen Städtchen Gau-Algesheim blieb das Team von Trainer Martin Schultze in der Vorrunde ungeschlagen und zog punktgleich hinter dem SC 1880 Frankfurt als Zweiter in die Runde der letzten Vier ein. Dort trifft die U14 des BHC an diesem Sonntag um 10.20 Uhr auf den Bundesliganachwuchs des Berliner HC, der sich in der Gruppe B mit zwei Siegen durchsetzte. Es ist ein schnelles Wiedersehen der beiden Klubs: Erst vor zwei Wochen traf der BHC im Finale der nordostdeutschen Meisterschaft auf das Team aus Zehlendorf und setzte sich dabei durch Treffer von Johanna Mühl und Rosalie Blietz mit 2:1 durch. Das zweite Halbfinale bei dieser DM bestreiten Frankfurt und der Mannheimer HC.

"Wir sind wieder mit einer Mannschaft unter den Top-Vier in Deutschland", freute sich Martin Schultze über den insgesamt starken Auftritt seines Teams, das es allerdings spannender machte als nötig und deshalb am Ende sogar noch um den Halbfinaleinzug bangen musste. Obwohl von der Qualität her klar besser besetzt und drückend überlegen, kam der BHC in der Auftaktpartie gegen den Uhlenhorster HC nämlich nicht über ein torloses Remis hinaus. Zudem wurde den Bremerinnen ein vermeintlich regulärer Treffer aberkannt – "eine strittige Situation", so Schultze.

In der zweiten Partie reichte es dank dreier Tore von Rosalie Blietz dann zwar zu einem ungefährdeten 3:1 gegen Club Raffelberg (Duisburg), doch auch hier vergab der BHC mehrere Eckenchancen und zudem einen Siebenmeter durch Blietz. "Wir haben es versäumt, mehr für das Torverhältnis zu tun", haderte Schultze. Denn so wurde es für den Cheftrainer und den mitgereisten Anhang noch "ein nervenaufreibender Tag".

Ein Sieg im Gruppenfinale gegen Frankfurt hätte Rang eins bedeutet, doch nach zweimaligem Rückstand kam der BHC durch zwei Treffer von Johanna Mühl nur zu einem 2:2. Aufgrund eines weniger erzielten Treffers gegenüber Frankfurt lagen die Bremerinnen damit zu diesem Zeitpunkt punktgleich mit fünf Zählern auf Rang zwei, hätten aber in der abschließenden Vorrundenbegegnung noch vom Uhlenhorster HC verdrängt werden können. "Es ist unangenehm, wenn man es nicht selbst in der Hand hat", sagte Schultze, durfte sich dann aber freuen, dass der UHC gegen Raffelberg (Endstand 1:1) den benötigten Sieg mit drei Toren Differenz verpasst und der BHC somit das Halbfinale erreicht hatte.

Direkt im Anschluss zog sich der BHC-Tross ins Mannschaftshotel zurück, "wir müssen uns pflegen und den Nahrungsspeicher wieder vollbekommen". Zudem widmete sich das Trainerteam noch am Abend dem Videostudium des Gegners, "denn jetzt wollen wir auch ins Finale", so Schultze.