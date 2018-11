Philipp Ochs (3.v.r.) feiert sein Tor zum 1:0. Foto: Silas Stein (Silas Stein / dpa)

U21-Europameister Deutschland hat im letzten Heimspiel des Jahres einen Prestigeerfolg bejubelt.

Sieben Monate vor der EM-Endrunde in Italien und San Marino gewann die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz verdient mit 3:0 (1:0) gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Niederländer.

Vor 4813 Zuschauern in Offenbach erzielten Philipp Ochs per Handelfmeter (15. Minute), Abdelhamid Sabiri (58.) und Debütant Törles Knöll (80.) die Tore für den Titelverteidiger, der vor einem Monat sein Ticket gelöst hatte.

Kuntz hatte das Spiel in dem Fußball-Stadion, in dem er vor 35 Jahren sein Bundesligadebüt gegeben und den Siegtreffer für Bochum erzielt hatte, zum Start der EM-Vorbereitung ausgerufen. Gegen namhafte Gegner wie Holland, am Montag (18.30 Uhr) Italien und im März England soll seine seit über einem Jahr ungeschlagene Mannschaft auf EM-Touren kommen.

Gegen die deutlich jüngere und mit zahlreichen Debütanten angereiste niederländische Nationalelf um den 19 Jahre alten Hamburger Rick van Drongelen freuten sich die Gastgeber über die frühe Führung. Dani de Wit warf sich in einen Schuss von Suat Serdar, Schiedsrichter Julian Weinberger aus Österreich entschied auf Handspiel. Der für Aalborg BK in Dänemark spielende Ochs verwandelte sicher und markierte im achten U21-Spiel seinen dritten Treffer. Torchancen waren vor der Pause insgesamt Mangelware, beide Teams neutralisierten sich im insgesamt 16. U21-Aufeinandertreffen weitestgehend. Vorteile hatte aber das deutsche Team.

Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die klar besseren Kuntz-Kicker schnell mehrere aussichtsreiche Chancen. Serdar (47.), Levin Öztunali (49.) und Janni Serra (51.) versäumten einen klareren Vorsprung. Sabiri (Huddersfield Town) sorgte dann im Anschluss an einen Eckball für das 2:0. Im zweiten Spiel war es sein erster Treffer für die DFB-Auswahl.

Auf der Gegenseite ließ das Team um den 19 Jahre alten Justin Kluivert vom AS Rom, der Sohn des früheren Stürmerstars Patrick Kluivert, den in der zweiten Hälfte zum Debüt eingewechselten Svend Brodersen (FC St. Pauli) ungeprüft. Dagegen freute sich Knöll (1. FC Nürnberg) über einen perfekten Einstand, als er auf 3:0 erhöhte.

Nach dem Spiel am Montag in Reggio Emilia in Norditalien wird Kuntz gespannt auf die EM-Auslosung am kommenden Freitag in Bologna blicken. Dann ist klar, wer vom 16. bis 30. Juni bei der Endrunde Gegner sein wird. (dpa)